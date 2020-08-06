Justin ve Hailey birlikte vaftiz oldu: Hayatımın en özel anlarından biri

Justin ve Hailey birlikte vaftiz oldu: Hayatımın en özel anlarından biri

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey, evliliklerini kutsamak için beraber vaftiz oldu. Bieber o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin, evliliklerinde bir adımı daha geride bıraktı. 2018’de gizli bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerini kutsamak için birlikte vaftiz oldu.

26 yaşındaki Bieber’ın paylaştığı fotoğraflarda ikili suyun içinde el ele tutuşurken görülüyor.

Bieber, fotoğrafa ilişkin yazdığı notta, “Bu eşim ve benim beraber vaftiz olduğumuz an. Hayatımdaki en özel dakikalardan biriydi. İsa’ya olan sevgimizi ve güvenimizi arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte gösterdik” ifadelerini kullandı.

Selena Gomez’le olan çalkantılı ilişkisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Bieber, ani bir kararla ünlü model Hailey Baldwin’le evlenmişti.