Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Justin ve Hailey gizlice evlendi!
Justin ve Hailey gizlice evlendi!
Pop şarkıcısı Justin Bieber ve geride bıraktığımız temmuz ayında nişanlandığı sevgilisi model Hailey Baldwin'in evlendiği iddia edildi.
Magazin 2 Ekim 2018 - 13:54

Genç kuşağın gözde müzik yıldızlarından Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in geçen ay New York’ta gizlice evlendiği ileri sürüldü. İnternetteki tmz.com sitesi geçtiğimiz günlerde çiftin, evlilik öncesi anlaşma konusunda tartışmalar yürüttüğünü yazmıştı. Ancak ileri sürülenlere göre Bieber ve Baldwin herhangi bir anlaşma imzalamadan evlendi. Toplam 250 milyon dolar servete sahip olan Justin Bieber ile son dönemin en çok kazanan modellerinden biri olan Baldwin’in 13 Eylül’de New York’ta hayatlarını birleştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Alec Baldwin geride bıraktığımız eylül ayının son günlerinde, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber’ın evlendiğini söylemişti.

İLGİLİ HABERHailey'nin aşkını güçlendiren 500 bin dolarlık ayrıntı

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler