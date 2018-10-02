Justin ve Hailey gizlice evlendi!

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Genç kuşağın gözde müzik yıldızlarından Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in geçen ay New York’ta gizlice evlendiği ileri sürüldü. İnternetteki tmz.com sitesi geçtiğimiz günlerde çiftin, evlilik öncesi anlaşma konusunda tartışmalar yürüttüğünü yazmıştı. Ancak ileri sürülenlere göre Bieber ve Baldwin herhangi bir anlaşma imzalamadan evlendi. Toplam 250 milyon dolar servete sahip olan Justin Bieber ile son dönemin en çok kazanan modellerinden biri olan Baldwin’in 13 Eylül’de New York’ta hayatlarını birleştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Alec Baldwin geride bıraktığımız eylül ayının son günlerinde, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber’ın evlendiğini söylemişti.