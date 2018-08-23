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Kaan söyledi, Kıvılcım hayran hayran izledi
Kaan söyledi, Kıvılcım hayran hayran izledi
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum antik tiyatroda sahneye çıktı. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da yer aldı. Harbiye'deki konserde parmağındaki tek taşla dikkat çeken Ural'ın bu kez elinde yüzük olmaması dikkat çekti. 
Magazin 23 Ağustos 2018 - 08:58

Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan birçok şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu antik tiyatroda adım atacak yer kalmadı. Tüm oturma alanın satılınca Duman hayranları merdiven boşluklarından oturarak konseri izledi. Konsere gelenlerin çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

HAYRANLIKLA İZLEDİ

Duman gurubu sahneye çıkmasının ardından konser alanına gelen grubum solisti Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural da en ön sırada yerini aldı. Sevgilisi Kaan'ın şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Ural'ın oldukça neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi Kaan'ı hayranlıkla izleyen Kıvılcım Ural'ın parmağında tek taş yüzüğün olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.

kivilcim-ural-iha

İHA

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Son güncelleme: 09:26 - 23.08.2018
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