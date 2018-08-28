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Kaan Tangöze dilsizmiş!
Kaan Tangöze dilsizmiş!
Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze 6 yıl evli kaldığı Seçkin Piriler’den 2 yıl önce ihanet yüzünden boşanmıştı.
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Ağustos 2018 - 08:01

Kaan Tangöze birlikte olduğu şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olmuştu. Tangöze önceki akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.Tangöze’nin yanında bu kez kendisini hiçbir konserde yalnız bırakmayan Kıvılcım Ural yoktu.

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“DİLSİZİM”

İstanbul Atatürk Havaalanı çıkışında flaşlar patlayınca Tangöze hızlı adımlarla ilk gördüğü taksiye yöneldi.

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‘Hoşgeldiniz Kaan Bey yolculuk nereden konseriniz mi vardı?’ sorusuna önce eliyle ağzına fermuar çekti daha sonra “Ben dilsizim” diyerek gülümsedi ve taksiye binerek evinin yolunu tuttu.

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Son güncelleme: 08:06 - 28.08.2018
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