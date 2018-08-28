Kaan Tangöze dilsizmiş!
Kaan Tangöze birlikte olduğu şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olmuştu. Tangöze önceki akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.Tangöze’nin yanında bu kez kendisini hiçbir konserde yalnız bırakmayan Kıvılcım Ural yoktu.
“DİLSİZİM”
İstanbul Atatürk Havaalanı çıkışında flaşlar patlayınca Tangöze hızlı adımlarla ilk gördüğü taksiye yöneldi.
‘Hoşgeldiniz Kaan Bey yolculuk nereden konseriniz mi vardı?’ sorusuna önce eliyle ağzına fermuar çekti daha sonra “Ben dilsizim” diyerek gülümsedi ve taksiye binerek evinin yolunu tuttu.