Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Kaan Urgancıoğlu, 1981 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Karaoğlan dizisi ile yaşayan Kaan Urgancıoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kaan Urgancıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda dizisinde yer alan Kaan Urgancıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kaan Urgancıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü mezunudur. Üniversite eğitimi aldığı sırada oyunculuğa merak salan Kaan Urgancıoğlu okulunu dondurmuş ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2008 yılında New York'taki Stella Adler Studie of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında yayınlanan Karaoğlan dizisi ile yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Kara Sevda, Uzaklarda Arama, Panzehir, A.Ş.K., Son, Leyla ile Mecnun, Düşman Kardeşler, Acayip Hikayeler, Bir Ömür Yetmez, Peşpeşe, Düriye'nin Güğümleri, Büşra, Ayrılık, Limon Ağacı, Tutsak, Son Ders: Aşk ve Üniversite, İlk Aşk, Gülpare, Azap Yolu, Ah Polis Olsam, Yeniden Çalıkuşu, Sessiz Gece, Seni Çok Özledim, Körfez Ateşi, Ispanaktan Nağmeler, Avrupa Yakası, Kampüsistan gibi yapımlarda rol almıştır. Kaan Urgancıoğlu, 1.82 metre boyunda, 75 kilo ve Boğa burcudur.

Kaan Urgancıoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Tom Clancy’s Jack Ryan (Deniz) (TV Dizisi)

2015 – Kara Sevda (Emir) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Tayfun) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta (Otto) (TV Dizisi)

2014 – Panzehir (Mehmet Korkut) (Sinema Filmi)

2013 – A.Ş.K. (Can Vural) (TV Dizisi)

2012 – Son (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 – Leyla ile Mecnun (Berkcan) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Mehmet) (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Alper) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Eren) (TV Dizisi)

2010 – Peşpeşe (Harun) (Sinema Filmi)

2010 – Düriye’nin Güğümleri (Ümit) (TV Dizisi)

2009 – Büşra (Titrek) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık (Deniz) (TV Dizisi)

2008 – Limon Ağacı (Kaan) (TV Dizisi)

2007 – Tutsak (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 – Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ulaş) (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşk (Arif) (Sinema Filmi)

2006 – Gülpare (TV Dizisi)

2006 – Azap Yolu

2006 – Ah Polis Olsam (Nezih) (TV Dizisi)

2005 – Yeniden Çalıkuşu (Ali) (TV Dizisi)

2005 – Sessiz Gece (Anıl) (TV Dizisi)

2005 – Seni Çok Özledim (Ateş) (TV Dizisi)

2005 – Körfez Ateşi (Sinema Filmi)

2005 – Ispanaktan Nağmeler (Sinema Filmi)

2004 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

2003 – Kampüsistan (Tolga) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Karaoğlan) (TV Dizisi)