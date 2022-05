Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi şaşırttı

'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu'nu görenler şaşırdı.

Son dönemlerin en popüler erkek oyuncularından birisi olan Kaan Urgancıoğlu, sık sık özel hayatı ve yaşantısı ile merak konusu olmaya devam ediyor.

Pınar Deniz ile hem ‘Aşk 101’ hem de ‘Yargı’ dizisindeki partnerliğiyle çok konuşulan Kaan Urgancıoğlu’nun, benzerliğiyle herkesi şaşırttığı erkek kardeşi gündem oldu.

“YAKIŞIKLILIK GENETİKMİŞ”

Kaan Urgancıoğlu’nun yıldızının parladığı ‘Kara Sevda’ dizisinin 31. bölümünde acil tıp teknisyeni olarak kamera önü oyunculuğa adımını atan Can’ın, abisi ile rol aldığı sahne ortaya çıkınca sosyal medyada iki kardeş hakkında “Yakışıklılık genetikmiş” yorumları yapıldı.

1990 yılında dünyaya gelen Can Urgancıoğlu, Fox School of Business at Temple University’de İşletme bölümünden mezun oldu.

