Kaan Yıldırım, anne ve babasını neden takipten çıkardığını açıkladı
Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram'da neden takipten çıkardığını açıkladı: “Onların özelini koruma içgüdüsüyle takipten çıktım”
Kaan Yıldırım böylelikle “Hadise istenmeyen gelin” söylentilerine de noktayı koymuş oldu.
Yakışıklı oyuncu şu satırları paylaştı:
“Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle”