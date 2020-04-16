Kaan Yıldırım, anne ve babasını neden takipten çıkardığını açıkladı

Kaan Yıldırım, anne ve babasını neden takipten çıkardığını açıkladı

Bir süredir şarkıcı Hadise ile birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım, geçen gün Instagram'da anne ve babasını takibi bırakmıştı. Herkesin kafasını karıştıran bu hareketle ilgili açıklama geldi.

Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram'da neden takipten çıkardığını açıkladı: “Onların özelini koruma içgüdüsüyle takipten çıktım”

Kaan Yıldırım böylelikle “Hadise istenmeyen gelin” söylentilerine de noktayı koymuş oldu.

Yakışıklı oyuncu şu satırları paylaştı:

“Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle”