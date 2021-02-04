Kaan Yıldırım, Hadise’yi öpmeye doyamadı

2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ve geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım’ın aşkı devam ediyor.

Bu zamana kadar hiçbir kameraya yakalanmayan çiftten Yıldırım bugün adeta aşka geldi. Güzel havayı fırsat bilip beraber yaşadıkları evin bahçesine çıkan çift, aşk dolu pozlar verdi. Kaan Yıldırım da sevgilisi Hadise’yi öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Hadise ve Kaan 2020 yılının son günlerinde ilişkisini noktalamış ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Geçen günlerde kamera karşısına geçen Hadise, ikinci bir şans verdiği ilişkisi hakkında “Ben de insanım, benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor. Onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz” demişti.