Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Kamera karşısına ilk kez Kayıp adlı dizi ile geçen Kaan Yıldırım'ın Ulan İstanbul dizisi ile yıldızı parladı. Peki Kaan Yıldırım, kimdir, kaç yaşındadır? İşte Kaan Yıldırım'ın merak edilenleri...

24 Aralık 1986’da dünyaya gelen Kaan Yıldırım Londra’da Brunel Üniversitesi Pazarlama bölümünde eğitim aldı. Kaan Yıldırım hakkında merak edilenler haberimizde.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ‘Kayıp' dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı ‘Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan ‘Adı Mutluluk' dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016'da ‘Kalbim Yangın Yeri' dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında ‘Klavye Delikanlıları' dizisinde oynadı. 2018'de ‘İnsanlık Suçu'nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında ‘Ümmü Sibyan: Zifir', 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı.

Oyuncu, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girmişti. Çift haziran 2019’da boşandı.