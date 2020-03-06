Kaan Yıldırım kıskandı! Hadise sildi

Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme! Hadise'nin sosyal medyada 15 milyon izlenen seksi dans videosunu Kaan Yıldırım'ın sildirdiği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladı. Yeni aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini yaptı.

DANS VİDEOSUNU SİLMESİNİ İSTEDİ

Yıldırım, Hadise’den geçtiğimiz aylarda cesur mayolu sahne kıyafetiyle Reynmen’in şarkısıyla dans eden ve 15 milyon kişi tarafından izlenen videosunu silmesini istedi. Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım’ın isteğini geri çeviremedi.