Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım kimdir?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kayıp adlı dizi ile geçen Kaan Yıldırım hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

İnsanlık Suçu dizisinde Kaan Yıldırım, Cemal Gökdemir karakterini canlandırıyor. Ulan İstanbul dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kaan Yıldırım’ın hayatı merak konusu. Peki Kaan Yıldırım, kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Londra’da Brunel Üniversitesi Pazalama bölümünde eğitim aldı. Ardından oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Kaan Yıldırım ilk kez Kayıp dizisinde kameralar karşısına geçti. Televizyonda Ulan İstanbul, Adı Mutluluk ve Kalbim Yangın Yeri dizilerinde rol aldı. Yok Artık ve Ümmü Sıbyan: Zifir filmlerinin yapımcısı olan oyuncu Yok Artık 2 filminin hem yapımında hem de oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kaan Yıldırım geçtiğimiz yıllarda Ezgi Eyüboğlu ile hayatlarını birleştirdi. Çift, Haziran 2019’da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Kaan Karabulut karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evlidir. Kaan Yıldırım 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

Kaan Yıldırım’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Kaan Karabulut) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cemal) (TV Dizisi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kalbim Yangın Yeri (Volkan) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık 2 (Sinema Filmi)

2015 – Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)

2014 – Ümmü Sıbyan: Zifir (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (Ferdi) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Kadir) (TV Dizisi)