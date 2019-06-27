Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu evliliği son erdi
Yaşadıkları güzel birlikteliği evliliğe taşıyan ve aşk dolu pozlarıyla kendilerine hayran bırakan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Çift, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılık kararını yaptıkları bir basın açıklaması ile duyuran ikili şu satırları paylaştı:
“Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.”