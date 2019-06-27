Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu evliliği son erdi

İlişkileri 2013 yılında birlikte rol aldıkları Ulan İstanbul dizisinin setinde başlayan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçen üç yılın ardından boşanma kararı aldı.

Yaşadıkları güzel birlikteliği evliliğe taşıyan ve aşk dolu pozlarıyla kendilerine hayran bırakan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Çift, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılık kararını yaptıkları bir basın açıklaması ile duyuran ikili şu satırları paylaştı:

“Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.”