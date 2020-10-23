Kaan Yıldırım’dan Hadise’ye romantik kutlama

Oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Hadise'nin yeni yaşı için romantik bir paylaşım yaptı.

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından Hadise’yle samimi bir pozunu paylaşarak “İyi ki doğdun” notunu ekledi.

Kaan Yıldırım, 35. yaşına giren sevgilisi Hadise’yle ilgili paylaşıma iki yıldız emojisi de koydu.

Sevgilisinin paylaşımını kendi Instagram hikayesinde paylaşan Hadise ise beyaz ve siyah kalp emojisi koydu.

İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacakları da konuşulanlar arasında.