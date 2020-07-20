Kaan Yıldırım’dan Netflix açıklaması

Netflix'in Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldığı iddiasından sonra pek çok ünlü isim tepki gösterdi. Kaan Yıldırım ise sert çıktı ve "Ulusal televizyonda senelerdir izlediğimiz, kadınlara işkence eden birbirlerini kurşunlara dizen 'adamları' taklit etmemizde bir sorun yok mu yani?" dedi.

Son günlerde Netflix dizisindeki Osman karakterinin aslında eşcinsel olması, RTÜK’ün buna müsaade etmediği için karakterin değiştiği gündemdeki sıcaklığını korurken, şimdi de iki kurum arasındaki restleşme gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Netflix’in Türkiye’deki çekimlerini durdurma kararı aldı iddiasından sonra Fatih Altaylı da konu hakkında bir yazısında “Netflix'in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı bir işin, RTÜK'ün müdahalesi sonucu iptal edildiğini belirtti. Netflix’in Türkiye’den çekileceği iddiası ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerin de tepki verdiği olaya oyuncu Kaan Yıldırım da sessiz kalmadı. Yıldırım “İyi yetiştirilmiş, iyi eğitim görmüş, sağlam alt yapısı olan bir birey izlediği içeriklerden etkilenmez. Amacımız toplumda herkese eşit ve kaliteli eğitim vermek olmalı. İçerik yasaklamak bir çare değildir ” dedi