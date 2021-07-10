Kaan Yıldırım’ın Çağla Şıkel ile ilişkisi sonrası Hadise’nin de aşkı ortaya çıktı

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçen haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.

KAAN-ÇAĞLA İDDİASI

Kaan Yıldırım’ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekanda samimi şekilde eğlendiği de gelen iddialar arasında yer aldı.

MEKANA EL ELE GİRMİŞLER

Bu gelişmenin ardından bir aşk bombası daha patladı. Kaan Yıldırım’la yollarını ayıran Hadise, Gloria Jean’s Coffees Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi.

İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.

Mehmet Dinçerler daha önce oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.

İlginizi Çekebilir Kaan Yıldırım o iddiaya yanıt verdi