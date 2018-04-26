‘Kaç Kaçabilirsen’ için basın toplantısı

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Etiler’deki bir restoranda düzenlenen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan, filmin başrol oyuncularından Önder Açıkbaş, filmi vizyona girmeden önce izlediğini ve çok beğendiğini dile getirdi. Açıkbaş, senaryonun güzel bir metin olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Her şeyden önce filmde herkes çok iyi kalpliydi bir kere. Tuğçe, Seda çok tatlıydı ve Enis harikaydı. Enis’le birlikte filmde bir abi kardeşi oynadık. Bence çok komik bir film oldu” dedi.

Filmin bir sahnesi adına Çemberlitaş Şafak Sineması’nın kapatılarak yeniden dekore edildiğini de aktaran Açıkbaş, filmin başrol oyuncusu Cezmi Bayram’ın özel bir sebepten dolayı İngiltere’de olduğunu ve toplantıya katılamadığını söyledi. Açıkbaş, filmin iyi bir gişe yapması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti: “Ben isterim ki film bir milyon ve üstü gişe yapsın. Bence hakediyor. Geçen gün kanalımızın müdürleriyle büyük bir sinema salonunda filmi seyrettim. Bende de izleyen insanlar üzerinde de etkisi çok güzel oldu. Kalabalıkla bence film daha da coşacak. İyi bir reklam kampanyası da tasarladık. Eğer seyirci oranı bir milyon ve üstü olursa bizim için büyük bir başarı olacaktır.”

“BİR YIL ÖNCE ÇEKİLDİ”

Oyuncu Enis Arıkan da film adına çok iyi bir ekip oluşturduklarına işaret ederek, filmin bir yıl önce çekildiği bilgisini verdi. Filmde sigortacı bir karakteri canlandıran Seda Güven de filmi çekimleri sırasında çok eğlendiklerini anlattı. Oyuncu Tuğçe Karabacak ise filmde sürpriz bir karakteri canlandırdığını ifade etti.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle: “30 yaşında geveze, sakar ve her şeyi kafasında kurup en kötüsünü düşünen Ergüven ve 35 yaşında kardeşinin gevezeliğinden bıkmış, korkuları olan ve belayı hep bir şekilde kendine çeken İsmail iki kardeştir. Bu kardeşler yeni açılmış olan Çarçabuk Kargo’nun teslimat elemanlarıdır. Günün birinde Jack Black isimli gizemli birinin kargosunu teslim etmek için adrese giderler. Burası faaliyette olmayan eski bir sinema salonudur. Zile basarlar ama açan olmaz kapının aralık olduğunu fark edip içeri girerler. Ve her şey o sinema salonuna girmeleriyle başlayacaktır.”