Kaçış Planı 2 konusu ne? Kaçış Planı 2 oyuncuları kimler?

Aksiyon filmi kaçış Planı 2 bu akşam televizyonda yayınlanacak. Güçlü kadrosu ve macera içerikli konusuyla izleyicilerin dikkatini çeken Kaçış Planı 2 filminin konusunun ayrıntıları ve oyuncuları merak ediliyor. Kaçış Planı 2 filminde hangi isimler rol alıyor?

Son yıllarda yeniden sinemaya ağırlık veren Sylvester Stallone'nun en beğenilen filmleri arasında yer alan Kaçış Planı 2 televizyonda izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kaçış Planı 2 filminin konusunun ayrıntıları ve oyuncuları merak ediliyor. Kaçış Planı 2 filminde hangi isimler rol alıyor? İşte merak edilen filmin detayları…

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone

Dave Bautista

Huang Xiaoming

Jesse Metcalfe

50 Cent

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden biri Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolduğunda, Breslin ile Trent DeRosa ile birlikte, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.