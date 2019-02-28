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Kaçış Planı 2 oyuncuları kimler? İşte Kaçış Planı 2 konusu ve oyuncuları…
Kaçış Planı 2 oyuncuları kimler? İşte Kaçış Planı 2 konusu ve oyuncuları…
Kaçış Planı 2 filmi aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kaçış Planı 2 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kaçış Planı 2 adlı filmde kimler oynuyor? İşte oyuncuları ve merak edilen konusu...
Magazin 28 Şubat 2019 - 13:55

Güçlü kadrosu ve macera içerikli konusuyla izleyicilerin dikkatini çeken Kaçış Planı 2 filminin konusunun ayrıntıları ve oyuncuları merak ediliyor. Kaçış Planı 2 filminde hangi isimler rol alıyor? İşte merak edilen filmin detayları…

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone
Dave Bautista
Huang Xiaoming
Jesse Metcalfe
50 Cent

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden biri Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolduğunda, Breslin ile Trent DeRosa ile birlikte, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.

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