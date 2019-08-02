Kader Ajanları konusu ve oyuncuları: Kader Ajanları filminde kimler oynuyor?

Bilimkurgu ve romantik türüyle dikkat çeken Kader Ajanları filmi özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Kader Ajanları filminde kimler oynuyor ve konusu ne soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ABD yapımı Kader Ajanları filmine dair detaylar...

Kader Ajanları ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in bir öyküsünden uyarlanan konusuyla izleyiciyi etkiliyor. Philip K. Dick'in kısa öyküsünden uyarlanan Kader Ajanları, “Kaderimizi kim kontrol ediyor?” sorusunu ortaya atarak buna cevap arayan aksiyon-gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor.

KADER AJANLARI KONUSU

ABD senatosuna girecek olan hırslı politikacı David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel ve güzel dansçı Elise Sellas'la tanıştığında hayatının kökten değişeceğinin farkında değildir. Ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, geçmişten geliyormuş izlenimi veren şapkalı gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar.

Sahip oldukları gizemli güçle David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için ellerinden geleni yapan bu adamların ısrarlı baskılarına rağmen vazgeçmeyen ve sevdiği kadınla birlikte olmak için ‘kader’ini karşına alan David, kendisi için çizilmiş yoldan saparak herşeyi tehlikeli atacağı bir yola girer.

KADER AJANLARI OYUNCULARI

Matt Damon

Rolü : David Norris

Emily Blunt

Rolü : Elise Sellas

Michael Kelly

Rolü : Charlie Traynor

Anthony Mackie

Rolü : Harry Mitchell