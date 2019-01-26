Kader Karakaya kimdir? Survivor yarışmacısı Kader Karakaya kaç yaşında?

Kader Karakaya, Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alacağı kesinleşti. Sporcu kimliği ile dikkat çeken Kader Karakaya'nın kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kader Karakaya kimdir? İşte, Kader Karakaya hakkında merak edilenler...

Ekranların fenomen programı Survivor’da yarışmacılar belli oldu. Survivor 2019 yarışmacıları arasında futbol eğitmeni Kader Karakaya da yer alıyor. Survivor Kader’in hayatına dair detaylar izleyeciler tarafından oldukça merak ediliyor. Kader Karakaya kimdir? Survivor Kader Karaya kaç yaşında?

KADER KARAYA KİMDİR?

22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019’a “Takımın bana ihtiyacı var” sloganı ile Bursa’dan katılıyor. FB spor okullarında futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, “Survivor beni heyecanlandırıyor” diyor.

Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını belirterek, “Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi” sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Küçük yaşlardan beri mücadele içinde olduğunu dile getiren Kader Karakaya, yarışmaya katıldığı takdirde açlığın kendisini zorlayacağını düşünmediğini söylüyor. Bir Survivor yarışmacısında olması gereken bütün kriterlerin kendinde olduğunu dile getiren Kader Karakaya, Survivor’u izlerken “damarlarımdaki kan akışı hızlanıyor” diyor.