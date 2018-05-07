Kadın 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadın 27. son bölüm izle!

Fox TV'nin fenomen dizisi Kadın 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Bahar'a bir doğum günü sürprizi hazırlanıyor! Bahar'ın doğum gününde yaptığı duygusal konuşma izleyenleri derinden etkiliyor. İşte yeni tanıtım ve Kadın 27. son bölüm izleme linki...

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Başrollerini Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un paylaştıkları Kadın 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni fragmana Bahar için hazırlanan doğum günü sürprizi damga vuruyor. Fragmanın son sahnesinde bayılan Bahar yürekleri ağıza getiriyor. İşte 27. son bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair merak edilenler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Alp'in Levent'e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin'in de Alp'e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver'i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin'in Bahar'a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir.

Enver, Ceyda ve Peyami'nin düğününde giymesi için Bahar'a bir elbise diker. Ama Bahar'ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif'in ise Bahar'a olan duyguları her geçen gün daha da artmakta…

Kamera arkasında bu hafta; Bahar ve Doruk ! #Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta! @FOXTurkiye pic.twitter.com/zSHvekn0WY — KADIN (@kadindizifox) 6 Mayıs 2018

KADIN 28. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜM İZLE!