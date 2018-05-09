Kadın 29. yeni bölüm fragmanı geldi! Kadın 28. son bölüm izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 29. yeni bölüm fragmanı geldi! Yeni tanıtımda Bahar'ın Doruk'la oynamaya çalışması esnasında kendini çok yorgun hissetmesi ve başının dönmesi izleyenleri bir an için heyecanlandırıyor. İşte yeni gelişmeler ve Kadın 28. son bölüm izleme linki haberimizde...

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Başrollerini Özge Özpiriçci ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Kadın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Bahar’ın hastalığı onu zorlamaya başlıyor. Şirin’İn Sarp<‘ın gelişine verdiği tepki de izleyenler tarafından heyecanla izlendi. İşte Kadın 28. son bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin, Sarp'ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice'ye anlatır. Hatice, önce Şirin'in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar'ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar'ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin'in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder.

Bahar'ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice'nin bir planı vardır. Bahar'a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar'ı utandırırken, diğeri ise üzecektir…