Kadın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın 28. son bölüm izle

Kadın, 28.son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Şirin, Sarp'ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice'ye anlatır. Hatice, önce Şirin'in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Kadın yeni bölümde neler olacak, yeni fragman yayınlandı! İşte Kadın dizisi son bölüm özeti ve son bölüm izleme linki…
KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Bahar'ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar'ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin'in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar'ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice'nin bir planı vardır. Bahar'a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar'ı utandırırken, diğeri ise üzecektir…
KADIN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI