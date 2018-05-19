Kadın 30. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Kadın son bölüm izle

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Başrollerini özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un paylaştıkları Kadın 30. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Bahar’ın son sahnede söordupu ‘Sarp hayatta mı? sorusu izleyenlerin yüreklerini burkuyor. İşte yeni fragman ve Kadın 29. son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Her ne olursa olsun Bahar'ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin'in Alp'e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır. Alp'in Amerika'ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir. Jülide'nin eline Alp'in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar'ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir…



KADIN 30. BÖLÜM 3. FRAGMANI

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