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Kadın 32. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kadın 31. son bölüm izle
Kadın 32. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kadın 31. son bölüm izle
Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 32. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Doruk'un babası ile karşılaştığı sahne ve 'Baba' diye seslenerek biten tanıtım herkesin yüreklerini burktu. İşte Kadın son bölüm izleme linki, son bölümde neler olmuştu sorusunun yanıtı ve yeni bölüme dair gelişmeler
Magazin 30 Mayıs 2018 - 14:26

Kadın 32. Bölüm Fragmanı yayında! Yeni tanıtımda geri dönen Sarp’ın aileyle tekrar karşıalşıp karşılaşmayacağı büyük merak konusu olmuştu. Son sahnede babasını gören Doruk izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. İşte yeni tanıtım ve Kadın son bölüm izleme linki…

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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp'ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz'e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar'dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

Arif, Ceyda'nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar'a itiraf eder. Arif'in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar'ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu…

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KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜM İZLE

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Son güncelleme: 14:34 - 30.05.2018
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