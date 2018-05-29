Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın son bölüm izle

Kadın dizisinin son bölümünde; Sarp'ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz'e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar'dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.
KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Doruk ve Nisan, Enver’i merak ediyor. #sugibigel @kadindizifox pic.twitter.com/qYipNLyaQ8
— FOX (@FOXTurkiye) 29 Mayıs 2018
Arif, Ceyda'nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar'a itiraf eder. Arif'in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar'ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu…Kadın dizisi sezon finaline geri sayım yapıyor. Bahar ile Sarp bir araya gelecek mi?
KADIN 32. BÖLÜM YENİ FRAGMAN