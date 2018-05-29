Kadın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın son bölüm izle

Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın dizisi bu sezonun şüphesiz en çok izlenen dizilerinden biri. Dizinin Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın yer alıyor, dizide genç ve iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hikayesi ele alınıyor. Son bölümde; Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine giriyor.

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Kadın dizisinin son bölümünde; Sarp'ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz'e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar'dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arif, Ceyda'nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar'a itiraf eder. Arif'in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar'ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu…Kadın dizisi sezon finaline geri sayım yapıyor. Bahar ile Sarp bir araya gelecek mi?

KADIN 32. BÖLÜM YENİ FRAGMAN





KADIN SON BÖLÜM