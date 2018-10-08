Kadın 34. yeni bölüm fragmanı geldi! Bahar’ı sarsan haber!

Kadın 34. yeni bölüm 2. fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Bahar, Sarp'ın döndüğünü öğreniyor. Doruk'un doğru söylediği ortaya çıkıyor. Kadın yeni bölüm fragmanında; Baharîn tedavi olabilmesi için Şirin'in iliği gereklidir. Doktordan bu haberi alana Bahar yıkılır. İşte Kadın 34. yeni bölüm fragmanı...

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Kadın dizisi 34. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölüm için 1 fragman yayınlandı. Yayınlanan ilk yeni bölüm fragmanında Bahar için gerekli ilik için tek adresin Şirin olduğu açıklanıyor. Şirin babası Enver’le yalan söylediği için kavga ediyor ve evi terk ediyor. Bahar sonunda Sarp’ın hayatta olduğunu öğreniyor. Bahar’ın annesi de o anda Bahar’ın yanında ve tedirginliği gözlerinden okunuyor. Öte yandan Arif, Bahar’ı seviyor ve onunla evlenmeyi kafasına koymuş durumda. İşte Kadın 34. yeni bölüm fragmanı…

KADIN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KADIN 33. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar hastanede Arif ve çocuklarla Enver Bey'i ziyarete gidiyor. O sırada Sarp da hastaneye geliyor ve Doruk Sarp'ı görüyor ve ağzından ‘baba' sözü dökülüyor. Arif de Sarp ile yüz yüze geliyor. Sarp oğluna bakıp ‘merhaba' diyor. Arif, Doruk'u kolundan tutup içeri sokuyor. Doruk babasının onu hiç görmediğini adını söylese onu tanıyacağını söyleyerek kendini dışarı atıyor ama döndüklerinde Sarp gittiği için göremiyor.

Sarp hastanede Enver'i öldüren Suat Bey'in adamını görüyor ve Bahar ile çocukların da orada olduğunu öğreniyor. Adamın peşinden gidiyor ve orada ne yaptığını soruyor. O sırada Pırıl arıyor ve ağlayarak hemen gelmesini istiyor. Ancak Suat Bey, Pırıl'ı susturuyor.

‘ANNE BEN BABAMI GÖRDÜM'

Doruk annesinin yanına gelince babasını gördüğünü söylüyor. Hatice ve Şirin geriliyor. Bahar buna inanmıyor. Doruk, Nisanla beraber dışarı babalarına bakmaya gidiyor. Bahar da peşlerinden gidiyor. Arif, Şirin'in iğneleyici sözlerinden sonra adeta yıkılıyor. Nisan ile Doruk baba diye koşark bahçeye çıkıyor ama Sarp orada değil. Nisan'ın baba diye haykırışı ile Bahar'ın gözyaşları sel oluyor. Nisan, Doruk ve Bahar birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Şirin atak geçiriyor. Hatice telaşa kapılıp Şirin'in elini yüzünü yıkıyor.

Sarp hızla Pırıl'ın yanına gidiyor. Yolda arıyor ama telefonuna ulaşamıyor. Suat Bey, öldürülen Sarp'ın annesi Jülide'ye olanları bilmiyormuş gibi yapmasını söylüyor. Suat Bey, Sarp'ın annesinin ölümünden haberdar olmaması gerektiği konusunda Pırıl'ı ikna ediyor. Ceset evden çıkarıyor. Sarp'a yalan söylüyorlar. Annesinin çocuklara saldırdığını ve kaçtığını söylüyorlar.

ENVER YAŞIYOR

Enver bey hayatta ve onu ziyarete gelen Arif'e bu durumdan söz ediyor. Bahar'ı oradan götürmesini söylüyor. Arif, Bahar'ın kocasını gördüğünü söylüyor. Enver sıkı sıkıya polise gitmemesi gerektiği konusunda tembihliyor ve Bahar'a göz kulak olmasını söylüyor.

BAHAR VE ÇOCUKLARIN MEZARI YAPILMIŞ

Suat'ın adamı Suat'ı arayarak Sarp artık boş bir mezarı ziyaret etmeyecek diyor ve Bahar, Doruk ve Nisan'ın adının yazdığı mezarlar görülüyor.

SARP İLE PIRIL NASIL TANIŞTI?

Sarp'ın geçmişine dair gizemler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sarp sudan çıkarılıyor ve başında Pırıl var. İkili o gün ilk kez karşılaşıyor.