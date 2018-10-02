Kadın 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sarp’ın geçmişindeki gizemler çözülüyor! (Kadın 33. Son bölüm izle)

Kadın dizisi yeni sezona bu akşam start verdi. Kadın 33. son bölümde; Bahar ile Sarp karşılaşmanın eşiğinden dönüyor. Sarp’ın annesinin havuzda ölü halde olduğunu gören Pırıl’ın telefonu Sarp’ı yolundan döndürüyor. Doruk babasını görüyor ve bunu Bahar ile Nisan’a söylüyor. Ayrıca son bölümde Sarp’ın geçmişine dair gizemler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Peki Kadın yeni bölüm (34. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 33. Son Bölüm izleme linki…

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Kadın 33. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Kadın 33. son bölümde; Sarp, Doruk’la karşılaşıyor ağzından dökülen ‘baba' sözü ile gözyaşları sel oluyor. Sarp, Bahar'ın karşısına çıkacakken Pırıl'dan gelen telefonla eve dönüyor. Sarp'ın annesi Jülide öldürülüyor ama Suat Bey'in oyunu ile annesinin çocuklara saldırıp kaçtığı söyleniyor. Pırıl ile Sarp'ın ilk karşılaşması anlatılıyor. Sezon finalinde yürekleri ağza getiren sahnedeki gerçek ortaya çıkıyor ve Enver Bey ölümün kıyısından dönüyor. Peki Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 33. Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 33. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar hastanede Arif ve çocuklarla Enver Bey'i ziyarete gidiyor. O sırada Sarp da hastaneye geliyor ve Doruk Sarp'ı görüyor ve ağzından ‘baba' sözü dökülüyor. Arif de Sarp ile yüz yüze geliyor. Sarp oğluna bakıp ‘merhaba' diyor. Arif, Doruk'u kolundan tutup içeri sokuyor. Doruk babasının onu hiç görmediğini adını söylese onu tanıyacağını söyleyerek kendini dışarı atıyor ama döndüklerinde Sarp gittiği için göremiyor.

Sarp hastanede Enver'i öldüren Suat Bey'in adamını görüyor ve Bahar ile çocukların da orada olduğunu öğreniyor. Adamın peşinden gidiyor ve orada ne yaptığını soruyor. O sırada Pırıl arıyor ve ağlayarak hemen gelmesini istiyor. Ancak Suat Bey, Pırıl'ı susturuyor.

KADIN 33. BÖLÜM İZLE

‘ANNE BEN BABAMI GÖRDÜM'

Doruk annesinin yanına gelince babasını gördüğünü söylüyor. Hatice ve Şirin geriliyor. Bahar buna inanmıyor. Doruk, Nisanla beraber dışarı babalarına bakmaya gidiyor. Bahar da peşlerinden gidiyor. Arif, Şirin'in iğneleyici sözlerinden sonra adeta yıkılıyor. Nisan ile Doruk baba diye koşark bahçeye çıkıyor ama Sarp orada değil. Nisan'ın baba diye haykırışı ile Bahar'ın gözyaşları sel oluyor. Nisan, Doruk ve Bahar birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Şirin atak geçiriyor. Hatice telaşa kapılıp Şirin'in elini yüzünü yıkıyor.

Sarp hızla Pırıl'ın yanına gidiyor. Yolda arıyor ama telefonuna ulaşamıyor. Suat Bey, öldürülen Sarp'ın annesi Jülide'ye olanları bilmiyormuş gibi yapmasını söylüyor. Suat Bey, Sarp'ın annesinin ölümünden haberdar olmaması gerektiği konusunda Pırıl'ı ikna ediyor. Ceset evden çıkarıyor. Sarp'a yalan söylüyorlar. Annesinin çocuklara saldırdığını ve kaçtığını söylüyorlar.

ENVER YAŞIYOR

Enver bey hayatta ve onu ziyarete gelen Arif'e bu durumdan söz ediyor. Bahar'ı oradan götürmesini söylüyor. Arif, Bahar'ın kocasını gördüğünü söylüyor. Enver sıkı sıkıya polise gitmemesi gerektiği konusunda tembihliyor ve Bahar'a göz kulak olmasını söylüyor.

BAHAR VE ÇOCUKLARIN MEZARI YAPILMIŞ

Suat'ın adamı Suat'ı arayarak Sarp artık boş bir mezarı ziyaret etmeyecek diyor ve Bahar, Doruk ve Nisan'ın adının yazdığı mezarlar görülüyor.

SARP İLE PIRIL NASIL TANIŞTI?

Sarp'ın geçmişine dair gizemler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sarp sudan çıkarılıyor ve başında Pırıl var. İkili o gün ilk kez karşılaşıyor.