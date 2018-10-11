Kadın 35. yeni bölüm fragmanı: Bahar hasta yatağında öğreniyor! İşte Kadın yeni bölüm fragmanı…

Kadın 33. son bölüm FOX TV’de yayınlandı. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman da geldi. Kadın yeni fragmanda Arif ile Bahar'ın yakınlaşması konu ediliyor. Kadın son bölümde ise; Bahar’ın ailesi onun sağlığı için Sarp’ın varlığını saklıyor. Arif, Bahar’ı sevdiğini babasına söylüyor. Bahar’ı seven Arif de Sarp’ı gördüğü halde gerçeği saklıyor. Bahar bir yandan Sarp yaşıyor mu diye düşünürken diğer yandan yaşaması için gerekli olan iliği Şirin’den alması gerektiğini öğreniyor. Sık sık geçmiş günleri hatırlayan Pırıl, Sarp ile evliliğe giden anılarını hatırlıyor. Peki Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Kadın dizisinin 34. son bölümünde neler yaşandı? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı...

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Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV'de ekrana geldi. Ardından da Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın 34. son bölümde; Bahar, Sarp'a bir adım daha yaklaşmışken ailesinin yalanları ile yıkılıyor. Bahar, Sarp'ı merak ederken, yaşaması için gerekli olan iliği Şirin'den alabileceğini öğreniyor. Ayrıca Sarp, Bahar'a gitmek için bir kez daha plan yapıyor, ama Pırıl engel olmak için elinden geleni yapıyor. Yeni bölüm fragmanında ise; Bahar hastane yatağında Arif’in aşkından haberlar oluyor. İkili arasında duygusal bir konuşma gerçekleşiyor. İşte Kadın 35. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…



KADIN 34. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp'ın Pırıl ile olan evliliğinin detayları ortaya çıkar. Sarp geçmişte Pırıl'ın uyuşturucu bağımlısı sevgisini öldürmüştür. Ancak orada öldürdüğü adamın yanındaki kişi tarafından vurulur. Pırıl eski günleri düşünür ve Sarp'a ölene kadar onu bırakmayacağını söyler.

BAHAR, SARP'TAN HABER ALIYOR

Jale kapıya gelir ve birinin hastanede onları aradığını söyler. Hatice sorunca adının Sarp olduğunu söyler. Bahar ve Dorukcum duyar. Bahar şaşkınlıkla kapıdan çıkar ve Jale'nin yanına koşar ‘Sarp mı dediniz' der. Jale o anda yaptığı hatanın farkına varır. Bahar nasıl biri diye sorar, Hatice de telaşla kızının yanına koşar ama Jale gördüğünün sarışın biri olduğunu söyler. Bahar evden Sarp'ın fotoğrafını getirir. Jale'ye yalvararak bu muydu diye sorar. Jale, fotoğrafa bakıp bu değil der. Hatice hastaneye gelen adamın manavın olduğu yalanını da söylemek zorunda kalır.

BAHAR GERÇEĞİN PEŞİNDE

Yeliz, Şirin'i arar ama telefonu açmaz Enver'i aramak zorunda kalırlar. Telefonun çaldığını gören Şirin, telefonu eline alır ve kendi telefonunun çaldığını söyler. Sonra telefondan gelen cevapsız çağrıları siler. Yeliz mecburen Şirin'e mesaj atar. Şirin mesajı geç fark eder ve manava gidip oğlunun adının Sarp olduğu konusunda yalan söylemesini istemelidir. Ancak yolda Bahar ve Hatice ile karşılaşır. Geri döner ama zaten manav kapalıdır. Bahar manavın evini arar, evi hemen dükkanın üzerindedir. Bahar kapıyı çalar. Kapıyı manavın eşi açar. Bir oğulları olup olmadığını ve adının ne olduğunu sorar, kadın tesadüfen oğlunun adının Sarp olduğunu söyler. Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama kadının oğlunun askerde olduğunu öğrenir. Bahar askerdeki adamın nasıl hastaneye geldiğini sorgular. Hatice, Bahar'ı azarlayarak ikna etmeye çalışır.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

“BUNU ÖĞRENMEK BAHAR'IN HAKKI”

Jale kırdığı pot için çok pişmandır. Bahar yokken, Sarp'ın fotoğrafına bakıp ‘hastaneye gelen adam buydu' der. Yeliz ve Arif de oradadır. Arif ‘benim gördüğüm adam da buydu' der. Yeliz neden söylemedin deyince Arif kıvırmak zorunda kalır. Ameliyat öncesi Bahar'ın duymaması gerektiğini savunur ama Yeliz bunu öğrenmeye hakkı olduğunu söyler. Ama Jale Bahar'ın sakin kalması için bunu öğrenmemesi gerektiğini söyler.

DORUKCUM: ARİF ABİYİ HİÇ SEVMİYORUM

Dorukcum çok üzgündür. Nisan'a Arif ve Jale'yi sevmediğini söyler. Sebep olarak da onların yalancı olduğunu ve yalancıları sevemeyeceğini dile getirir.

BAHAR ŞİRİN'E SALDIRIYOR

Bahar, Hatice ile eve gelir, kapıda Şirin'i saçından tutup dışarı çıkarır. Şirin'e Sarp'ı sorar. Şirin Sarp öldükten sonra gelen mesajları kendisinin attığını söyler. Bahar ısrar etse de, Şirin ‘hayatta olsa bilirdin, benden uzak duramazdı' diyerek Bahar'ı tahrik eder. Bahar, Şirin'i yere yatırıp döver. Enver dışarı çıkınca kavga biter.

PIRIL GEÇMİŞE DÖNÜYOR

Pırıl kanlar içindeki Sarp'ı hastaneye götürmüştür. Eski sevgilisinin adamları yalıyı ateşe vermiştir. Pırıl Sarp'ı alıp gizli bir eve götürür, doktor çağırıp onu tedavi ettirir.

ARİF: BEN O KIZI ALACAĞIM

Babası Arif'e Bahar'ın onu parmağında oynattığını söyler. Arif, Bahar'da gözü olmadığını, Bahar'ı sevdiğini söyler. Babası şaşırınca ‘ben o kızı alacağım' der.

BAHAR ŞİRİN'İN İLİĞİNE MUHTAÇ

Bahar'ın iyileşebilmesi için gerekli olan ilik Şirin'den alınmak zorundadır. Doktor Jale, bu haberi mecburen Bahar'a verir. Çünkü diğer kardeşinin iliği uymaz. Doktor ilaçlarını almayı bırakması ihtimaline karşılık durumu şimdilik Şirin'den saklayacaklarını söyler. Bahar, Jale'nin ilik konusunda onu umutlandırdığını söyler. Ayrıca Bahar'ın hayatta kalması için yalan söyleyebileceğini de söyler.

PIRIL, SARP'A ENGEL OLUYOR

Sarp, Pırıl'a Bahar'ın ailesine gitmek istediğini söylüyor ama Pırıl onu bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Bahar'ın ailesine gitmeden önce bir kez daha düşünmesi konusunda ısrarcı oluyor.

ŞİRİN EVDEN KOVULUYOR

Şirin, Suat Bey'e olan yardımından dolayı yüklü miktarda para alır. Hatice parayı görecekken Şirin ortadan kaldırır ama Enver parayı görür ve Şirin'in hırsızlık yaptığını söyler.