Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Kadın 35. Son bölüm izle) Sarp ve Arif birbirine giriyor!

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 35. son bölümde Bahar’ın durumu fenalaşır, Arif onu merdivenlerde baygın şekilde bulur. Sarp, başından geçenleri anlatmak için Enver’in kapısına gider. Sarp’ın Bahar ve çocuklara ulaşamamasının altından Şirin çıkar. Kadın yeni bölüm (36. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 35. Son Bölüm izleme linki…

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Kadın 35. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Sarp'ın neden bu zamana kadar Bahar ve çocukları bulamadığını Enver'e anlatır. Sarp, Bahar ve çocukların öldüğünü sanır. Bunun sebebi de Şirin'dir. Çünkü Şirin, Sarp'ın çocuklar için yolladığı adama onların öldüğünü söylemiştir Ayrıca Bahar'ın durumu ağırlaşır, baygın kaldığı merdivenlerde Arif bularak hastaneye yetiştirir. Acilen Şirin'e de ulaşmaları gerekir, ama Enver'le kavga eden Şirin ortadan kaybolmuştur. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 36. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın dizisinin 35. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADIN FRAGMAN

KADIN 35. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evden ayrılan Şirin, Suat'ın yanına gider. Babasının parayı bulduğunu ve evden ayrılmak zorunda kaldığını söyler. Kalacak bir yer için Suat'tan yardım ister. Suat bu fikre yanaşmayınca, Sarp'ın Bahar'ın yakınlarında dolaştığını söyler. Ona ihtiyacı olacağını da vurgular. Suat, Şirin'e kalacak yer ayarlar.

ENVER SARP'TAN HESAP SORUYOR

Hatice ağlayarak Enver'i arar. Şirin'e ulaşamadığını söyler. Enver kavgadan söz eder ve Şirin'in gittiğini söyler. Hatice telaşlanır. O sırada kapı çalar ve gelen Sarp'tır. Sarp her şeyi anlatmaya geldiğini söyler. Enver Sarp'tan hesap sorar ve kapıyı suratına kapatır. Sarp vazgeçmez başından geçenleri anlatmak ister, Enver kapıyı açar.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

BAHAR BAYGIN BULUNUYOR

Hatice hastaneye koşar. Kapıda Jale ile karşılaşır. Herkes Bahar'ı arıyordur. Bahar çocukları okuldan almaya gitmemiş ve okuldan Bahar'ın gelmediği haber verilmiştir. Bahar'ın tablosunun kötüleştiğini söyler ve Şirin'in her ihtimale karşı bulunması gerektiğini söyler.

Arif, Bahar’ı merdivenlerde yarı baygın şekilde bulur. Bahar başının döndüğünü ve yere yığıldığını söyler. Ayağını da burkmuştur. Kimseye sesini duyuramamış ve saatlerce o şekilde kalmıştır. Arif gözyaşlarına engel olamaz. O sırada çocuklar da endişe ile gelir. Annelerine sarılırlar. Çok korkmuşlardır. Yeliz çocukları eve çıkarır, Arif de Bahar'ı hastaneye götürür.



SARP TÜM GERÇEĞİ ANLATIYOR

Sarp, Enver'e baygın kaldığı o gecede yurt dışına kaçırıldığını söyler. Başında Pırıl'ın olduğunu ve şimdi o kadının eşi olduğunu ve ikiz çocukları olduğunu söyler. Enver ‘Dorukla Nisan'a kısmet olmayan ikizlerine kısmet olsun Allah onları analı babalı büyütsün' der. Sarp gözyaşları ile başlarda ailesini arayacak durumda olmadığını, ölüm kalım savaşı verdiğini söyler. Ayrıca peşindeki adamların Bahar ve çocuklara zarar vermesinden korkmuştur. Birini onları uyarmak için yolladığını ve Bahar ile çocukların öldüğünü söylediğini belirtir. Hatta Bahar'ı sormak için o adamın Enver'lere gittiğini ve kapıyı Şirin'in açtığını söyler. Sarp'ın adamı baş sağlığı dileyip bir çanta dolusu parayı Şirin'e vermiştir. Şirin ablasının öldüğünü söylemiştir. Enver kalakalır. Çünkü Şirin bu olanların hiçbirini anlatmamıştır. Sarp aklını kaybetme noktasına geldiğini ve psikolojik tedavi aldığını söyler. Enver hala Sarp'a evlendiği için hesap sorar. Sarp'ı kovar ve yeniden ortadan kaybolmasını söyler.

BAHAR'IN DURUMU KÖTÜ

Bahar hastaneye götürülürken bilincini kaybeder. Hastane önünde kızını o şekilde gören Hatice yere yığılır. Bahar Sedyede gözlerini açar, Arif'e bakar ama aslında Sarp'ı hayal ediyordur.

HERKES SARP'IN HİKAYESİNİ ÖĞRENİYOR

Enver, Bahar'ın durumun kötü olduğunu öğrenip hastaneye gelir. Sarp'a da hiçbir şey söylemez. Hastanede Hatice ve diğerlerine Şirin ile başından geçenleri anlatır. Ayrıca Sarp'tan da söz eder. Yeliz sorunca Sarp'ın anlattıklarını Arif'in de olduğu odada anlatır.

ARİF AŞKINI AÇIKLIYOR

Arif Bahar'a aşkını resmen belli ediyor. Önce Hatice'ye Bahar'ı sevdiğini söylüyor sonra da Bahar'a açılıyor. Ona neden ağladığını soran Bahar'a ‘insan sevdiği hep iyi olsun istiyor' diyor. Ve ardından Bahar'ı öpmek için ona doğru yaklaşıyor.