Kadın 38. yeni bölüm 2.fragman yayında! Sarp Bahar için Bahar’dan vazgeçiyor!

Kadın 38. yeni bölümden 2.fragman yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren yeni fragmanda; Bahar, Şirin'in gelmesi ile yeniden hayata dönüyor ama Sarp hakkında çok yanlış fikirlere kapılıyor. Şirin bu halde bile Bahar'a yalan söylemekten çekinmiyor. İşte Kadın 38. yeni bölüm fragmanı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kadın 38. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Sarp, Şirin’i Bahar’ın hayatını kurtarmaya ikna etti. Ama onunla birlikte olmayı da kabul etti. Bahar, Sarp’la ilgili Şirin’den iğrenç şeyler duydu. Kadın 38. yeni bölüm fragmanında; Şirin, Bahar’dan özür diliyor ve artık onun kardeşi olmak istediğini söylüyor. Sonra da ‘Sarp’ın bana dokunmasına, sahip olmasına asla izin vermemeliydim’ diyor. Şirin’in gitmesinden sonra Bahar’ın ‘ondan nefret ediyorum’ sözleri duyuluyor. İşte Kadın 38. yeni bölüm fragmanı…

KADIN 38. YENİ BÖLÜM 2.FRAGMAN





KADIN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 37. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif hastane odasında Bahar'a evlenme teklif ediyor ve elindeki annesinin yüzüğü uzatıyor. Bahar gözyaşları içinde Arif'e bakıyor. Sonra yüzüğü alıp parmağına takıyor. Ve Arif'e bakıp ‘ölmez sağ kalırsam' diyor. Sarp ise Bahar ile ilgili her şeyi öğreniyor. O geceyi Enver'in evinde geçiriyor.

Bahar fenalaşıyor. Arif sevdiği kadının gözleri önünde nasıl mahvolduğunu yüreği yanarak izliyor. Acele ile anneanneleri ile hastaneye gelen Doruk ve Nisan babaları ile karşılaşıyor. Sarp evlatlarına gözyaşları içinde kavuşuyor. Doruk yaşadıklarının rüya olduğunu sanıyor. Sarp ‘bir daha hiç gitmeyeceğim' diyerek çocuklarını teskin ediyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

HALA SARP'IN PEŞİNDELER

Nezir'in bir adamı Sarp'ı görüyor. Münir son anda yetişip adama para vererek onu susturuyor. Münir, Sarp'ı biran önce oradan çıkarmak istiyor. Sarp inatla Bahar'ı göreceğini söylüyor. Ama Sarp gitmek zorunda. Nisan'ın ‘baba gitme' yakarışlarına rağmen gidiyor. Doruk yaşadıklarının rüya olduğunu düşünüyor. Sarp kapıda Münir'i Pırıl'a gönderiyor ve bir kaç güne geleceğini söylüyor. Arabaya binip oradan gidiyor. Münir hemen Suat'ı arayıp olanları anlatıyor.

NİSAN ANNESİNİ GÖRÜYOR

Nisan annesinin yanına gidiyor. Annesinin kolundaki izleri gören Nisan korku içinde. Bahar kızını sakinleştiriyor ve bir annenin en iyi ilacının çocuklarının kokusu olduğunu söylüyor.

SARP BAHAR'I GÖRMEKTE KARARLI

Enver eve geldiğinde Sarp'ın orada olduğu ortaya çıkıyor. Çiğdem mutfakta Sarp ile karşılaşıp Enver'in yanına gidiyor. Enver orada ne işi olduğunu soruyor. Sarp Bahar'ı görene kadar gidecek yeri olmadığını söylüyor. Enver çocukların yaşadığı travmadan dolayı Sarp'ı azarlıyor. Enver, Sarp'a Bahar'ın Şirin'i bekleyecek kadar günü kalmadığını söylüyor. Her geçen dakika Bahar'ın ölüme bir adım daha yaklaştığını öğrenen Sarp ‘Bahar ölmeyecek' diyor ve oradan gidiyor.

ŞİRİN HASTANEYE GİDİYOR

Sarp Şirin'i buluyor. Suat'ın evinde onu Bahar'a götürmek için ikna etmeye çalışıyor. Ama Şirin'in ikna olmaya niyeti yok. Pırıl ve Suat'ı odadan çıkararak Sarp'la pazarlık yapacağını söylüyor.Şirin, Sarp’a onunla olursa ablasını kurtaracağını söylüyor. Sarp’ın bu teklifi kabul etmekten başka çaresi yok. Şirin’i hastaneye götürüyor. Bahar kardeşini görünce gözyaşları içinde ayağa kalkmayta çalışıp ona sarılıyor