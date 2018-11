Kadın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar’ı mahveden sözler! (Kadın 37. son bölüm izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kadın 37. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Sarp, Bahar'ı görmeden hastaneden çıkmak zorunda kalıyor. Doruk babasının gelişinin bir rüya olduğunu sanıyor. Nisan ise babasının başka çocukları olmasına içerliyor. Bahar yaşadığı son ataktan da kurtuluyor ama acilen iliğe ihtiyacı var. Arif, Bahar'ın evlenme teklifini kabul ettiğini söylüyor. Ama Yeliz'e göre her an her şey değişebilir. Sarp, Bahar için Şirin ile pazarlık masasına oturuyor. Peki Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 38. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin 37. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



KADIN 37. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif hastane odasında Bahar'a evlenme teklif ediyor ve elindeki annesinin yüzüğü uzatıyor. Bahar gözyaşları içinde Arif'e bakıyor. Sonra yüzüğü alıp parmağına takıyor. Ve Arif'e bakıp ‘ölmez sağ kalırsam' diyor. Sarp ise Bahar ile ilgili her şeyi öğreniyor. O geceyi Enver'in evinde geçiriyor.

Bahar fenalaşıyor. Arif sevdiği kadının gözleri önünde nasıl mahvolduğunu yüreği yanarak izliyor. Acele ile anneanneleri ile hastaneye gelen Doruk ve Nisan babaları ile karşılaşıyor. Sarp evlatlarına gözyaşları içinde kavuşuyor. Doruk yaşadıklarının rüya olduğunu sanıyor. Sarp ‘bir daha hiç gitmeyeceğim' diyerek çocuklarına teskin ediyor.

HALA SARP'IN PEŞİNDELER

Nezir'in bir adamı Sarp'ı görüyor. Münir son anda yetişip adama para vererek onu susturuyor. Münir, Sarp'ı biran önce oradan çıkarmak istiyor. Sarp inatla Bahar'ı göreceğini söylüyor. Ama Sarp gitmek zorunda. Nisan'ın ‘baba gitme' yakarışlarına rağmen gidiyor. Doruk yaşadıklarının rüya olduğunu düşünüyor. Sarp kapıda Münir'i Pırıl'a gönderiyor ve bir kaç güne geleceğini söylüyor. Arabaya binip oradan gidiyor. Münir hemen Suat'ı arayıp olanları anlatıyor.

NİSAN ANNESİNİ GÖRÜYOR

Nisan annesinin yanına gidiyor. Annesinin kolundaki izleri gören Nisan korku içinde. Bahar kızını sakinleştiriyor ve bir annenin en iyi ilacının çocuklarının kokusu olduğunu söylüyor.

SARP BAHAR'I GÖRMEKTE KARARLI

Enver eve geldiğinde Sarp'ın orada olduğu ortaya çıkıyor. Çiğdem mutfakta Sarp ile karşılaşıp Enver'in yanına gidiyor. Enver orada ne işi olduğunu soruyor. Sarp Bahar'ı görene kadar gidecek yeri olmadığını söylüyor. Enver çocukların yaşadığı travmadan dolayı Sarp'ı azarlıyor. Enver, Sarp'a Bahar'ın Şirin'i bekleyecek kadar günü kalmadığını söylüyor. Her geçen dakika Bahar'ın ölüme bir adım daha yaklaştığını öğrenen Sarp ‘Bahar ölmeyecek' diyor ve oradan gidiyor.

ŞİRİN'İN İĞRENÇ PAZARLIĞI

Sarp Şirin'i buluyor. Suat'ın evinde onu Bahar'a götürmek için ikna etmeye çalışıyor. Ama Şirin'in ikna olmaya niyeti yok. Pırıl ve Suat'ı odadan çıkararak Sarp'la pazarlık yapacağını söylüyor.Şirin, Sarp’a onunla olursa ablasını kurtaracağını söylüyor. Sarp’ın bu teklifi kabul etmekten başka çaresi yok. Şirin’i hastaneye götürüyor. Bahar kardeşini görünce gözyaşları içinde ayağa kalkmayta çalışıp ona sarılıyor