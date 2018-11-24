Kadın 41. yeni bölüm 2. fragman: ‘Ben onları durdurabilirim!’ (Kadın 41. bölüm fragmanı izle)

Kadın 41. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de ekrana geldi. Sarp ile Bahar birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Bahar içini çeke çeke, ağlaya ağlaya sarıldı Sarp'a. Arif de o anlara uzaktan tanık oldu. Kadın 41. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Ceyda Bahar konusunda Arif'e akıl veriyor. Arif 'bazen savaşılmaz' diyerek kestirip atıyor. Şirin de ablasını Sarp'tan kurtarabileceğini söylüyor.İşte Kadın 41. yeni bölüm fragmanları...

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KADIN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







KADIN 40. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar evine dönüyor. Çocukları ile hasret gideriyor. Arif ve ev halkı da orada. Bahar çocuklarını öpüyor, kokluyor, onları ne kadar çok özlediğini söylüyor. Nisan annesine bir şey söylemek istiyor. Herkesin tedirgin bakışları bir anda anne kıza çevriliyor. Nisan, Doruk uyuyunca konuşmak istiyor. Bahar da kızına bir şey söylemek istediğini söylüyor. Herkes gittikten sonra baş başa konuşmak için anlaşıyorlar. Hatice, Bahar içeri gidince Nisan'a babasının geldiğini aniden söylememesini istiyor. Hatice hep beraber söylemek istiyor. Hatta Nisan'dan da olmamasını istiyor, Bahar'ın tepkisini ölçemediği için. Ama Nisan kalmak istiyor. Enver de onayı veriyor. Doruk ise annesinin yanından bir an bile ayrılmak istemiyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

EVDE BAHAR HAVASI

Arif, babasına annesinin yüzüğünü Bahar'a verdiğini söylüyor. Babası her zamanki gibi bu durumu olumsuz karşılıyor. Baba oğul tartışıyorlar.

Bahar'ın gelişi ile mutlu bir akşam yemeği yeniyor. Bahar bazı kuralları olduğunu söylüyor. Evde 1 dakika dans edileceğini, bir sorun yaşarlarsa üzülmek için 10 dakikaları olduğunu ve bundan sonra birbirlerine karşı hep dürüst olacaklarını söylüyor. İlk kuralı da hemen uygulamaya koyuyor ve Enver'le dans ediyor. Kahkahalar havalara uçuşuyor. Bahar'a akşam Sarp'ı anlatmayı planlıyorlar ama Bahar uyuyakalınca biraz daha beklemeye alıyorlar.

ENVER: ŞRİN O EVE DÖNMEYECEK

Hatice, Şirin için Enver'le konuşuyor Enver ‘Şirin o eve dönmeyecek' diyerek yaptığı şeyin normal karşılanacak bir şey olmadığını söylüyor. Hatice girişiminde başarısız oluyor.

BAHAR'IN PEŞİNDEKİ KİM?

Hastanedeki adam Arif'in dükkanına gelerek o mahallede ev aradığını söylüyor. Ceyda o sırada gelerek, Enver'in kiralarını babasına ödediğini söylüyor. Ceyda, hastanede gördüğü adamı dükkanda görünce şaşırıyor. Başta tanımasa da sonra birden karşılaştıkları günü hatırlıyor.

SARP: “ONLAR BENİM AİLEM”

Sarp, Münir’in Bahar ve çocukların tehlikede olduklarını anlatırken, “Eski ailem” demesi Sarp’ı çıldırtıyor. Sarp, Münir’e, “Onlar benim eski ailem değil, onlar ailem” diyor. Pırıl bu anları şok içinde izliyor.