Bahar kimi seçecek? Sarp mı Arif mi? Kadın 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadın 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin uzun zamandır beklediği o an geldi. Bahar ve Sarp kavuştu. Dizi severler bundan sonra neler olacak merak ediyor. Bahar kimi seçecek? Kadın dizisi 40. Bölümde; Bahar eve neşesi ile dönüyor. Evdekilerin üzerinde Sarp'ın yaşadığını nasıl söyleriz gerginliği var. Bu durum özellikle de Arif'i geriyor. Nisan ise annesi ile bir an önce konuşmak istiyor. Ve kaçınılmaz an geliyor. Sarp, öldüğünü sandığı sonra da karşısına çıkmak için günlerce beklediği Bahar'ının karşısına çıkıyor. Kadın dizisinin 40. son bölümünde neler yaşandı? İşte Kadın 40.bölüm özeti ve 41.yeni bölüm fragmanı...

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Kadın 41. yeni bölüm fragmanı izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Bahar uzun bir aradan sonra Sarp’ı karşısında görüyor. Arif ise Sarp ile Bahar’ı birbirlerine sarılırken görüyor ve adeta yıkılıyor. Bundan sonra neler olacak merakla bekleniyor. Kadın 40. son bölümde Nisan annesine babasının geldiğini söylemek için beklemeyi kabul ediyor. Bahar çok mutlu ve tüm evi de adeta aydınlatıyor. Arif, Sarp'ın varlığından dolayı çok gergin. Ceyda hastanedeki adamı bir kez daha görüyor. Bu sefer mahallede. Sarp, Pırıl’ın yanında Münir’in Bahar ve çocuklarla ilgili sözü yüzünden çılgına dönüyor ve ‘onlar benim ailem’ diye haykırıyor. Ayrıca Sarp, Bahar'ın karşısına çıkıyor. Bahar'ın yüzünde büyük bir hüzün var. Sarp'ın ise ağzından tek kelime dökülüyor ‘Baharım…' Bahar’ın ilk tepkisi ise yeni bölüm fragmanında görüldü. İşte Kadın yeni bölüm (41. Bölüm) fragmanı ve 40. son bölüm izleme linki…

KADIN 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 40. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar evine dönüyor. Çocukları ile hasret gideriyor. Arif ve ev halkı da orada. Bahar çocuklarını öpüyor, kokluyor, onları ne kadar çok özlediğini söylüyor. Nisan annesine bir şey söylemek istiyor. Herkesin tedirgin bakışları bir anda anne kıza çevriliyor. Nisan, Doruk uyuyunca konuşmak istiyor. Bahar da kızına bir şey söylemek istediğini söylüyor. Herkes gittikten sonra baş başa konuşmak için anlaşıyorlar. Hatice, Bahar içeri gidince Nisan’a babasının geldiğini aniden söylememesini istiyor. Hatice hep beraber söylemek istiyor. Hatta Nisan’dan da olmamasını istiyor, Bahar’ın tepkisini ölçemediği için. Ama Nisan kalmak istiyor. Enver de onayı veriyor. Doruk ise annesinin yanından bir an bile ayrılmak istemiyor.

EVDE BAHAR HAVASI

Arif, babasına annesinin yüzüğünü Bahar’a verdiğini söylüyor. Babası her zamanki gibi bu durumu olumsuz karşılıyor. Baba oğul tartışıyorlar.

Bahar’ın gelişi ile mutlu bir akşam yemeği yeniyor. Bahar bazı kuralları olduğunu söylüyor. Evde 1 dakika dans edileceğini, bir sorun yaşarlarsa üzülmek için 10 dakikaları olduğunu ve bundan sonra birbirlerine karşı hep dürüst olacaklarını söylüyor. İlk kuralı da hemen uygulamaya koyuyor ve Enver’le dans ediyor. Kahkahalar havalara uçuşuyor. Bahar’a akşam Sarp’ı anlatmayı planlıyorlar ama Bahar uyuyakalınca biraz daha beklemeye alıyorlar.

ENVER: ŞİRİN O EVE DÖNMEYECEK

Hatice, Şirin için Enver'le konuşuyor Enver ‘Şirin o eve dönmeyecek' diyerek yaptığı şeyin normal karşılanacak bir şey olmadığını söylüyor. Hatice girişiminde başarısız oluyor.

BAHAR'IN PEŞİNDEKİ KİM?

Hastanedeki adam Arif'in dükkanına gelerek o mahallede ev aradığını söylüyor. Ceyda o sırada gelerek, Enver'in kiralarını babasına ödediğini söylüyor. Ceyda, hastanede gördüğü adamı dükkanda görünce şaşırıyor. Başta tanımasa da sonra birden karşılaştıkları günü hatırlıyor.

SARP: “ONLAR BENM AİLEM”

Sarp, Münir’in Bahar ve çocukların tehlikede olduklarını anlatırken, “Eski ailem” demesi Sarp’ı çıldırtıyor. Sarp, Münir’e, “Onlar benim eski ailem değil, onlar ailem” diyor. Pırıl bu anları şok içinde izliyor.