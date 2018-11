Bahar kimi seçecek? Sarp mı Arif mi? Kadın 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadın 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin uzun zamandır beklediği o an geldi. Bahar ve Sarp kavuştu. Dizi severler bundan sonra neler olacak merak ediyor. Bahar kimi seçecek? Kadın dizisi 40. Bölümde; Bahar eve neşesi ile dönüyor. Evdekilerin üzerinde Sarp'ın yaşadığını nasıl söyleriz gerginliği var. Bu durum özellikle de Arif'i geriyor. Nisan ise annesi ile bir an önce konuşmak istiyor. Ve kaçınılmaz an geliyor. Sarp, öldüğünü sandığı sonra da karşısına çıkmak için günlerce beklediği Bahar'ının karşısına çıkıyor. Kadın dizisinin 40. son bölümünde neler yaşandı? İşte Kadın 40.bölüm özeti ve 41.yeni bölüm fragmanı...