Kadın 44. yeni bölüm fragmanı: Şirin bombayı patlatıyor!

Kadın yeni bölüm (44. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 43. son bölümde Şirin’in hastaneye Sarp ile geldiğini öğrenen Bahar deliriyor. Yeliz’in tüm engellemelerine rağmen Şirin’e gidip hesap soruyor. Evi birbirine katıp ‘Sarp nerede’ diye soruyor. Şirin, Pırıl’ı anlatmadan Sarp’ın onu nasıl bulduğunu bilmediğini söylüyor. Ama Bahar onun peşini bırakmıyor. Ve Hatice ve Enver’in korktuğu oluyor. Bahar, Sarp’ı oğluyla görüyor. İşte Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı...

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Kadın 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 44. yeni bölüm fragmanında; Bahar, çocuklarına babaları Sarp’ın evlendiğini ve iki çocuğunun olduğunu açıklıyor. Kadın 43. son bölümde ise; Bahar hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiyi Yeliz'den duyuyor. Şirin ile Sarp'ın arasında bir şey olduğunu düşünerek kendini kaybediyor. Şirin, Suat'la sevgili olduğunu söylüyor. Bahar Suat'ı gözleri ile görmek istiyor. Şirin, Suat'ın da desteği ile Pırıl ile konuşarak Bahar'ı bitirme planına destek istiyor. Pırıl bu sefer Şirin'e hayır demiyor. Ve Bahar, Sarp'la ilgili bir gerçeği daha öğreniyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Kadın dizisinin 43. son bölümünde neler yaşandı? İşte Kadın 44. yeni bölüm fragmanı…

KADIN 43. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Şirin'in ilik için geldiği gün yanında Sarp'ın da olduğunu öğreniyor. Bahar duyduğu bu gerçekle baş edemiyor. Yeliz onu durduramıyor. Sarp'ın öyle bir şey yapmayacağını söylese de Bahar kendini dışarı atıyor. Yeliz de peşinden gidiyor ama Bahar'ı ikna edemiyor. Yeliz dönüşte Arif'e gidip ‘ben çok kötü bir şey yaptım' diyerek olanları anlatıyor. Arif de Sarp ile Şirin arasında bir şey olduğunu düşündüğünü söylüyor. Hatta Ceyda'nın da aynı fikirde olduğunu söylüyor. Arif, Yeliz'i tersliyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

JALE, CEYDA'DAN ÖZÜR DİLİYOR

Yeliz, Ceyda'yı arayıp haber veriyor. Ama Ceyda işten atıldığını bildiklerini söyleyince Ceyda deliriyor ve hesap sormaya gidiyor. Ceyda hastaneye gidip Jale'nin montuna mürekkep döküyor. Tam çıkarken de Jale ile karşılaşıyor. Hem de hiç beklemediği şekilde. Jale çok özür dileyerek Ceyda'nın günahını aldığını söylüyor. Ceyda başta kırgın olduğunu söylüyor sonra da işe devam etmeyi düşüneceğini söylüyor. Jale mürekkebin boşaldığını fark edince kaçmaya çalışıyor ama Jale montunu görüyor. Jale çok kızıyor ve bir daha yüzünü görmek istemediğini söylüyor.



BAHAR, HATİCE'Yİ YAKALIYOR

Hatice evdeki paradan alıp Enver'e tazminatının bir kısmının yattığını söylüyor. Yalan söyleyen Hatice, Enver'in onunla gelmesine engel oluyor. Şirin annesinin yalan söylediğini hemen anlıyor. Babasına da imalı imalı konuşuyor. Sonra da mutfağı arayarak annesinin sakladığı parayı buluyor. Mutfaktaki yerinden alıp kendi odasına saklıyor. Hatice eve gelince Şirin'in arkasından ettiği imalı sözleri duyuyor.

BAHAR ŞİRİN'DEN HESAP SORUYOR

Bahar annesinin evine geliyor. Kapıda onu Enver karşılıyor. Hatice tam parasını kontrol edecekken Bahar'ı görüyor. Bahar sakin davranmaya çalışarak Şirin'i soruyor. Enver endişeleniyor. Bahar, Şirin'in Sarp'la geldiğini bildiğini söylüyor. Enver açıklama yapmak istese de Bahar onlardan bir açıklama istemediğini anlatıyor. Enver, Şirin'le konuş ama yalan söyleyebilir diyor. Hatta bu durumu Sarp'a sormasını istiyor. Hatice, Şirin'in Pırıl'ı söylemesinden korkuyor. Ve Bahar, Şirin'e açık açık soruyor. Şirin uzun süre bekledikten sonra babası ile kavga edip erkek arkadaşında kaldığını söylüyor. Bahar ‘kimse seni bulamazken Sarp nasıl buldu?' diye soruyor. Şirin şaşkın olduğunu söyleyerek bilmediğini anlatıyor. Bahar, Şirin'e inanmıyor, bunca zamandır Sarp ile görüşüp görüşmediğini soruyor. Ama Şirin konuşmuyor. Hatta odasına koşarak kaçıyor. Ama Bahar kendini tutamıyor ve Şirin'in odasının camını kırıyor. Şirin'in ödü kopuyor. Bahar, Sarp'ın nerede olduğunu soruyor. İsteği Sarp'la ilgili gerçekleri bilmek.

Şirin evden çıkmak istiyor ve sevgilisi ile buluşacağını söylüyor. Bahar da onunla gitmek istiyor ve peşinden gidiyor. Şirin, Suat'ın evine geldiğini söylüyor ve hızlıca içeri giriyor. Ama Bahar'ı içeri almıyorlar.

ŞİRİN PIRIL'I KANDIRMAYI BAŞARIYOR

Şirin, Pırıl'a Sarp ile ilgili fotoğrafların kurmaca olduğunu söylüyor. . Amacının Bahar'ı bitirmek olduğunu söyleyerek Sarp'ın evliliğini korkunç şekilde öğrenmesi gerektiğini anlatıyor. Pırıl bu anlaşmaya yanaşıyor.