Kadın 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar ve çocuklar büyük tehlikede! (Kadın 44. Son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 44. son bölümde Bahar Sarp ile ilgili çok ciddi bir karar alıyor. Onu hayatından tamamen çıkarmak istiyor. Çünkü çocukları ile tehdit ediliyor ve o an anlıyor ki, çocukları her şeyden daha kıymetli. Sarp, Bahar ve çocukların başına bir şeyler gelmesinden korkuyor. Bu endişesinde haksız da değil. Peki Kadın yeni bölüm (45. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 44. Son Bölüm izleme linki…

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Kadın 44. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Bahar, Sarp’ın ailesini gördükten sonra da yıkılsa da onu asıl yıkan çocukları ile ilgili duyduğu tehdit oluyor. Eve gelince çocukları azarlayan Bahar, Ceyda ve Arif ile dertleşiyor. Çocuklarının Sarp’tan çok daha değerli olduğunu anlatıyor. Çocuklarına Sarp’ın ailesi hakkında olumlu yorumlar yapan Bahar kararını veriyor. Ve Sarp olayını tamamen kapamak istiyor. Ancak Nezir’in hedefinde olduklarından haberi yok. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 44. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 44. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukların kayıp olduğunu öğrenen Enver telaşla Arif’i arıyor. o sırada Nisan ile Doruk bir arabadan iniyor. Ellerinde hediye paketleri ile babalarını soruyorlar. Bahar, Münir’in tehdidinden sonra yine onun ayarladığı araba ile otelden ayrılıyor. Bahar yolda ağlayarak şoföre çocuklarını soruyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

BAHAR TEHDİDİN ŞOKUNU ATLATAMIYOR

Bahar eve geldiğinde çocukların başına gelenleri öğreniyor ve kendini kaybediyor. Nisan çok korkuyor. Ağlayarak Arif’ten güç alıyor. Çocukları yatıran Bahar, Ceyda ve Arif ile dertleşiyor. Çocuklarını kaçıran kişiler tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Sarp’ın çocukları ve bir de karısı olduğunu anlatıyor. Bahar oraya getirildiğini de fark ediyor. Bahar yaşadığı olaydan sonra Sarp’ın o anda umrunda olmadığını, çocuklarının tehlikede olmasının ne büyük bir acı olduğunu anlatıyor.

DORUK BABASININ DİĞER ÇOCUKLARINI ÖĞRENİYOR

Bahar pişmanlık gözyaşlarından sonra çocuklarının gönlünü almaya gidiyor. Sarp’ın sorunlarını halledince onların yanına gelecğeini söylüyor. Nisan, Sarp’ın diğer çocuklarını soruyor. Doruk da durumu o anda öğreniyor. Bahar olayı çok normalmiş gibi anlatmaya çalışıyor. Babalarının çocukları ile tanıştığını söylüyor. Doruk annesine kardeşleri hakkında sorular sormaya başlıyor. Bahar bu masumiyete sakinlikle cevap veriyor. Nisan ise durumun farkında annesinin ne olacağını söylüyor. Bahar bu soruyu da sakinlikle geçiştiriyor.

ŞİRİN İLE SUAT İLİŞKİSİ BİTİYOR MU?

Şirin Suat’a ailesinin ilişkilerinden memnun olmadığını söylüyor. Suat da bunun normal olduğunu anlatınca Şirin çok kızıyor. ‘Beni kendine yakıştıramıyor musun’ diyerek yemek masasından kalkıyor. Suat utanmadan annesi ile konuştuktan sonra Bahar ile ilgili haber vermesini istiyor.

BAHAR: SARP KONUSU KAPANDI

Bahar Ceyda ve Yeliz ile konuşuyor. Dün gece boyunca düşündüğünü söyleyen Bahar, hayatında artık Sarp’a gerek olmadığını anlatıyor. Bahar, ‘Biz babasız idare ettik, bundan sonra da idare ederiz, Sarp konusu benim için kapandı’ diyor.

NEZİR: BAHAR VE ÇOCUKLARI ALIN

Münir, Sarp’a Nezir’in kadın ve çocuklarına bulaşmayacağını söylemesine rağmen Sarp’ın içi rahat değil. Nezir de Sarp’ın endişesini haklı çıkarıyor. Adamlarına Bahar ve çocukları almalarını emrediyor.