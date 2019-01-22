Bahar’dan Sarp’ı şoke eden tokat! Kadın 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Kadın 46.son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 46. son bölümde Kurşun’un kimi hedef aldığı ortaya çıkıyor. Yeliz o gece hayatını kaybediyor. Bahar çocuklarla beraber kimsenin bilmediği bir eve gidiyor. Doruk babası ile uyumanın sevinci ile olanları unutuyor. Pırıl, Suat’ın ailesi ile birlikte olmasını kabul edemiyor. Bu kabullenememe onu Sarp ve Bahar’ın olduğu eve götürüyor. Kadın yeni bölüm (47. Bölüm) fragmanı yayınlandı. İşte 46.son bölüm izleme linki…

Kadın 46. bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Yeliz'in ölümü herkesi perişan ediyor. Doruk, Nisan hep hayalini kurdukları aileye kavuşuyor. Ama olanlardan habersizler. Sarp çocuklarına yaşattığı eksikliklerle yüzleşiyor. Pırıl, Bahar ve Sarp'ın yaşadıkları zorlukların onları yakınlaştıracağının farkında. Bu nedenle çocuklarını da alıp Sarp ve Bahar'ın kaldığı eve gidiyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 47. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 46. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp, Bahar ve çocukları götürürken acı bir silah sesi duyuluyor. Ender, Arif'ten gelen telefonla adeta yıkılıyor. Şirin de telaş içinde babasının yanına koşuyor. Ender telaşla evden çıkıyor. Şirin panikten deliriyor. Suat'ın arayıp Şirin'i suçluyor. Şirin'in Sarp'a haber verdiğini söylüyor. Ayrıca suçsuz birinin de öldüğünü söylüyor. Suat da kimin öldüğünü bilmiyor. Şirin ‘benim annem oradaydı' diyerek ağlıyor. Suat ona yardım etmiyor. Şirin ‘sen geber Bahar' diyerek kriz geçiriyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

YELİZ ÖLÜYOR

Enver evin ölüne geliyor. Elleri kan içindeki Arif'i görüyor. Ölenin Yeliz olduğunu öğreniyor. Ceyda gözyaşları içinde merdivenlerden iniyor. Ardından da Hatice.. Gözyaşları sel oluyor.

DORUK VE NİSAN ÇOK KORKUYOR

Bahar telaş içinde çocukları ve Sarp ile beraber yolda. Çocuklara yaşananların oyun olduğunu anlatmaya çalışıyor. Doruk ve Nisan çok korkuyor. Sarp da Bahar'a destek olunca çocukları ikna etmeye başlıyorlar. Bahar, çocuklar uyuyunca ailesini aramak istiyor. Ama Sarp onları arayamayacaklarını söylüyor. Sonra da Münir'i arıyor.

Hem Nisan için doktor istiyor hem de onlardan sonra neler olduğunu öğrenmek istediğini söylüyor. Münir, Sarp ile konuşurken Suat da onu dinliyor. Münir, Bahar'ın komşularından birinin vurulduğunu ve kadının öldüğünü söylüyor. Sarp buz kesiliyor, ama herkes iyiymiş diyerek Bahar'ı rahatlatıyor.

CEYDA'NIN ÖLÜMÜ HERKESİ YIKIYOR

Şirin ağlayarak hastaneden dönen annesi ile karşılaşıyor. Ağlayarak ‘iyi ki iyisin anne, çok korktum' diye ağlıyor. Şirin de o anda Yeliz'in öldüğünü öğreniyor. Ceyda'nın yürümeye bile hali yok. Yeliz'in ölümünü kabullenemiyor. Hatice Ceyda'yı toparlamaya çalışıyor. Ancak onun da yüreği dayanmıyor ve bayılıyor.

ACI İÇİNDE KÜÇÜK SEVİNÇLER

Bahar ve çocuklar nihayet eve giriyorlar. Sarp, Münir'i arayıp ‘evde hiçbir şey yok' diyerek onu azarlıyor. Kaçırma işini onların planlayıp planlamadığını soruyor. Doruk eve geldiğinde oyuncakları göremeyince üzülüyor ama sonra sorular sormaya başlıyor. Birlikte yatıp yatmayacaklarını sorguluyor. Doruk babası ile yatacağını duyunca çok seviniyor. Nisan da babası ile yatmak isteyince, Doruk dördümüz yatalım teklifinde bulunuyor. Sarp bir şekilde oğlunu ikna ediyor. Çocuklarına yaşattığı eksikliklerin altında eziliyor. Bahar'ın da yüreği paramparça oluyor.

PIRIL HER ŞEYİ ÖĞRENİYOR

Pırıl, Münir'den tüm olanları öğreniyor. Hatta baskından haberleri olduğunu da anlıyor. Münir inkar ediyor. Ama Pırıl gerçeklerin farkında. Üstelik Pırıl'ın dertleri bununla da bitiyor. Bahar ve Sarp'ın zor durumda olmasının onları yakınlaştıracağını düşünüyor. Pırıl'ın bu kıskançlığı onu Sarp'ın kapısına kadar götürüyor. Çocuklarını da alıp Münir'le beraber kapılarına dayanıyor.