Kadın 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar, Yeliz’in öldüğünü öğrendi mi? (Kadın 47.son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 47. son bölümde Pırıl'ın gelişi Sarp ile Bahar'ın arası daha da açılıyor. Bahar, Pırıl'ın oyunlarına pabuç bırakmıyor. Bahar ve çocukların tehlikede olduğunu Sarp'a haber veren kişinin Pırıl olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Sarp, Yeliz'in öldüğünü öğreniyor ama bunu gizli tutmak istiyor. Kadın yeni bölüm (48. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 47. Son Bölüm izleme linki…

Kadın 47.bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Pırıl’ın kıskançlığı onu Bahar ve Sarp’ın kaldığı eve getiriyor. Pırıl, tehlikede olduklarını söyleyerek Sarp’a duygu sömürüsü yapıyor. Bahar, Pırıl’ın tüm tahriklerine sussa da sonunda kendini tutamıyor ve ona aptal bir kadın olmadığını söylüyor. Peki Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 48.yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 47. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 47. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl geliyor. Doruk ve Nisan kardeşleri ile tanışıyor. Doruk çocuklarının isimlerini duyunca onların kardeşleri olduğunu anlıyor. Sarp bu duruma çok sinirleniyor. Nisan ve Doruk’un mutluluğu yarım kalıyor.

BAHAR VE ÇOCUKLARIN TEHLİKEDE OLDUĞUNU PIRIL SÖYLEMİŞ

Sarp Münir ve Pırıl’la mutfakta konuşuyor. Gelişlerine kızıyor. Münir mecbur kaldıklarını söylüyor. Başka güvenli yer olmadığını da ekliyor. Pırıl ‘aile saadetini’ bozmaya gelmedim diyor. Ayrıca Sarp’ı onlar için endişe etmemekle suçluyor. Pırıl’ın Bahar’la çocukların tehlikede olduğunu Sarp’a haber veren kişi olduğunu Münir de öğreniyor. Sarp, Münir’den bir ev daha bulmasını istiyor. Ayrıca Yeliz’in ölen kadın olduğu haberini alan Sarp bir yıkım daha yaşıyor. Ve ölenin Yeliz olduğunun gizli tutulmasını istiyor.

‘YELİZ’İN ÖLÜMÜNÜ BAHAR’DAN SAKLAYIN’

Sarp, Enver’i aratarak Bahar ve çocukların iyi olduğunu söylüyor. Ayrıca Bahar’ın Yeliz’in ölümünü öğrenmesinin de çok tehlikeli olduğunu anlatıyorlar. Enver Bahar’ın canını riske atmamak için susmalarını tembihliyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

NİSAN VE DORUK’TAN PIRIL’A İLK TEPKİ

Nisan ve Doruk, Pırıl’ın kim olduğunu öğrenince onun aldığı kıyafetleri çıkarıyorlar. Sarp, Nisan ve Doruk’u kardeşlerine yaklaştırmak istiyor ama bu fikre yanaşmıyorlar. Sarp her ne olursa olsun onları çok sevdiğini söylüyor. Doruk, Nisan’a sarılarak Nisan’ın sadece kendi ablası olduğunu söylüyor.

‘BURADA OLMAMASI GEREKEN KİŞİ BENİM’

Bahar eve dönüyor ve deliye dönüyor. Sarp ‘mecbur kaldıklarını söylüyor. Bahar ‘burada olmaması gereken kişi benim, git karından özür dile’ diyerek ona tokat atıyor.

BAHAR: AYAĞINI DENK AL

Pırıl, Bahar’a yanaşmaya çalışıyor. Bahar çok sinirleniyor. Pırıl’ın çocuklarına bizim masumiyetimizi anlatmaya çalışıyorsun deyince Bahar aptal bir kadın olmadığını söylüyor. Ve Pırıl’a ‘ayağını denk al’ diyor.