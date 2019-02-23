Kadın 51. yeni bölüm 2. fragman: Sarp Bahar’ı öpüyor! (Kadın yeni bölüm fragmanı izle)

KADIN 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI
KADIN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KADIN 50. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Sarp'la daha fazla kalmamaya kararlıdır. Evden nasıl çıkacağını düşünür. Hatta polise şikayet etmeyi bile düşünür. Yeliz'in ölümü onu derinden sarsmıştır. Evden çıkabilmek için çocuklardan da yardım alması ve onları da ikna etmesi gerekir.
BAHAR SARP'A HESAP SORUYOR
Bahar, Sarp'a neden sen ölmedin ki diye hesap sorar. Bahar'a göre Yeliz hem Sarp hem de kendisi yüzünden ölmüştür. Sarp bu işte Bahar'ın hiçbir suçu olmadığını söyler. Ama Bahar'ın sakinleşmeye niyeti yoktur. Sarp'a olan nefretini bir kez daha kusar.
BAHAR, ARİF'İ ARIYOR
Yeliz'in ölümü Bahar'a bir kez daha Arif'i aratır. Hem arkadaşının acısını paylaşmak hem de Sarp'la kalmak istemediğini söylemek ister. Pırıl da bu sırada Sarp'ı Arif ile ilgili zehirlemektedir. ‘O adam Bahar'ın sevgilisi' sözü Sarp'ın kalbine bir bıçak gibi saplanır.
BAHAR VE ÇOCUKLARIN KAÇIŞ PLANI TATSIZ BİTİYOR
Arif, Bahar ve çocukların yaşadığı evin önüne gelir. Nisan ve Doruk Arif'e koşup sarılırlar. Bahar da gözyaşları içinde Arif'e sarılarak acısını paylaşır. Sarp onları görür ve öfke ile bu sahneyi izler. Ama Arif'in onları götürmesine izin vermeyecektir. Bunu anlayan Bahar kaçma planı yapmaya başlar. Önce Nisan'la konuşur ve yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. Nisan da bu evde kalmak istemediğini ama Doruk'un çok üzüleceğini annesine anlatır. Bahar onu ikna etmek için kaçış planlarını Doruk'a o an geldiğinde söylemeyi teklif eder. Nisan annesine yardım etmeyi kabul eder. Bahar Nisan ve Doruk'u da alıp herkesin uyuduğu bir anda kaçış planını devreye sokarlar. Arif dışarıda arabası ile Bahar ve çocukları bekler. Doruk, Nisan ve Bahar sessizce evden çıkarlar. Dışarı çıktıklarında çocuklar Arif'e doğru koşar. Bahar da hemen arkalarındadır. Ama hiç beklemedikleri bir misafir de oradadır. Sarp, Bahar ve çocukların kaçmaya çalıştığını anlamıştır. Ve Arif'e doğru koştuklarını görünce çılgına döner. ‘Bahar' diye bağırır. Bahar şok içinde arkasına bahar ve Sarp ile göz göze gelirler.