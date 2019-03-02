Kadın 52. yeni bölüm fragmanında şok tutuklama! Arif zorda! Kadın dizisi 51. son bölüm izle…

Kadın yeni bölüm (52. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümü ile geçtiğimiz günlerde FOX TV'de ekrana gelmişti. Kadın 51. son bölümde Arif ile Sarp birbirine giriyor. Arif, Sarp’ı ailesini para uğruna terk etmekle, Sarp ise Arif’i ırz düşmanlığı ile suçluyor. Büyük kavgadan sonra Bahar, Sarp’a Arif’in sevgilisi olmadığını söylüyor. Ama ‘onu sevmiyorum demedim’ diyerek de Sarp’ı kalbinden vuruyor. Ayrıca Emre’nin Şirin’e ilgi göstermesi Hatice’yi çok mutlu ediyor. Çünkü kızının Suat ile olan ilişkisinden hiç memnun değil.

Kadın yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Kadın son bölümde; Sarp, Arif konusuna kafayı takıyor. Sarp’ın Arif’i nasıl kıskandığını gören Pırıl, Sarp’ı çok iyi anladığını çünkü aynı duyguları onun da Bahar ve kendisi için düşündüğünü söylüyor. Sarp, Bahar’a yaklaşıyor. Bahar ne kadar ona karşı koymaya çalışsa da Sarp, Bahar’ı öpüyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 52. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin 51. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 51. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Nisan ve Doruk ile beraber kaçma planını devreye sokuyor. Bir gece kapıda onları bekleye Arif'le Sarp'tan uzaklaşmayı planlıyorlar. Ama Sarp, bu onları yakalıyor. Doruk, babasına koşarak ‘biz seni kandırdık' diyor. Arif' engelleyen Bahar Sarp'a yalvarmaya başlıyor ama Sarp oğlunu adamlarından birine veriyor. Sarp'ın adamları silahlarını çekiyor. Nisan korku içinde olanları izliyor. Sarp, gece yarısı çocukları ve bir serseri ile gidemeyeceklerini söylüyor. Bahar, Sarp ile konuşmaya çalışıyor. Ama Sarp onu dinlemiyor Doruk'tan sonra Nisan'ı da alıp eve gönderiyor.

SARP: BEN ARTIK VARIM

Bahar da Sarp da o geceyi ağlayarak geçiriyor. Sadece onlar da değil. Pırıl da dağılıyor o gece. Sarp sabah erkenden Doruk ve Nisan'ı uyandırmaya gdiyor. Bahar ona engel olmak istese de Sarp çocuklarının yanına gidiyor. Sarp, bu sabah sürpriz kahvalı olduğunu ve çizgi film eşliğinde kahvaltı edeceklerini söylüyor. Doruk duyduklarına çok sevinse de Nisan annesinden onay almak istiyor. Sarp, çocuklarına bir şey söylediğinde annelerinden izin almalarına gerek olmadığını söylüyor. Bahar da onu onaylıyor ama olmadığı günleri de hatırlatıyor. Sarp ‘ben artık varım' diyor.

Sarp, Bahar'a artık gidebileceğini söylüyor. Bahar çocukları almadan gidemeyeceğini söylüyor. Ancak Sarp ona izin veremiyor. Sarp, Bahar'a ben babaları değil miyim?' diye bağırıyor. Arif ona bağırmaya başlıyor. Bahar her ikisini de sakin tutmaya çalışıyor. Sarp adamlarını içeri gönderiyor ve Arif'in yakasına yapışıyor. ‘Sen kimsin' diye haykırıyor. Arif ‘asıl sen kimsin' diye çıkışıyor. Arif, Sarp'ı Yeliz'i öldürmekle suçluyor ayrıca ailesini para uğruna terk etmekle suçluyor. Bahar çocukların evde olduğunu ve onları duyduğunu söylüyor. Bahar, ortamı sakinleştirerek Arif'i göndermeye çalışıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

SARP BAHAR'A ‘KARIM' DİYOR

Arif, Bahar'a üşümemesini ve eve girmesini söylüyor. Sarp ‘sana mı kaldı benim karımın üşümesi' diye çıkıyor. Ve sokağın diğer ucunda Pırıl görünüyor. Sarp'ın sözlerini duyan Pırıl ona ‘Sarp' diye bağırıyor. Arif gidince Sarp Bahar'ı hırpalıyor. Bahar Arif'i değil onu tanımadığını söylüyor. Pırıl onları izlerken ‘o adamla aranızda ne var' diye bağırıyor. Bahar cevap olarak ‘ sana ne' diyerek bağırıyor. Sarp kendini kaybetmiş bir şekilde eve giriyor ve çocukları görünce sesinin tonunu düşürüyor. Bahar çocukları yatırmaya götürüyor. Nisan ve Doruk babalarından korkuyorlar.

PIRIL HER ŞEYİN FARKINDA

Sarp çocuklar gittikten sonra, Bahar'a ‘karım o kahveci ile neler karıştırıyor' deyince Bahar Pırıl ve diğer çocuklarını hatırlatıyor. Sarp çocukların dışarı çıkması ile her şeyi konuşacaklarını söylüyor. Pırıl, Sarp'ı çağırıyor. Bahar, ‘karın çağırıyor' deyince de ‘benim karım sensin' diyerek yanıt veriyor. Sarp, Pırıl'a Bahar ile konuşacaklarını anlatıyor. Pırıl onu Arif konusunda anladığını aynı duyguları Bahar için hissettiğini söylüyor.

ARİF: AKLIM SENDE, KALBİM SENDE

Bahar çocukları yatırdıktan sonra Arif'i arıyor. Peşinde birilerinin olup olmadığını söylüyor. Arif aklının ve kalbinin onda olduğunu anlatıyor. Bahar gözyaşları içinde oradan çıkmanın bir yolunu bulacağını söylüyor. Ayrıca polise gitmemesi için onu ikna ediyor.

BAHAR: ONU SEVMİYORUM DEMEDİM

Sarp ve Bahar konuşmaya başlıyorlar. Sarp'ın ısrarlı soruları üzerine Bahar Arif'in sevgilisi olmadığını söylüyor. Sarp rahat bir nefes alacakken, ‘sevgilim değil dedim, onu sevmiyorum' demedim diyor. Ayrıca Sarp, Bahar'ı çok özlediğini söylüyor. Bahar ‘beni özlemenin bir önemi yok' dediğinde de onu öpüyor.