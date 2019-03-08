Kadın 53. yeni bölüm 2. fragman: Sarp’ın arabası uçurumdan yuvarlanıyor! (Kadın yeni bölüm fragmanı izle)

Kadın 53. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında; Pırıl, Suat’ın korumaları evden çektiğini duyunca öfke ile Bahar’ın yanına gitmek istiyor. Ama otel odasında Nezir ile yüz yüze geliyor. Nisan annesine ‘babam bizim burada olduğumuzu biliyor mudur?’ diye soruyor. Nezir’in Bahar ve çocukları da bulduğu ilk fragmanda görülmüştü. Ayrıca yeni fragmanda Sarp’ın telaşla araba kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybedip uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. İşte Kadın 53. yeni bölüm fragmanları...

KADIN 53. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

KADIN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 52. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suat, Pırıl için endişeleniyor ve onun yanına gitmek istiyor. Münir ona engel olmaya çalışıyor ama durduramıyor. Suat Bahar’ların olduğu eve gidiyor. Kapıyı Bahar açıyor. Kızının onlar yüzünden intihara kalkıştığını söylüyor. Nisan ve Doruk da bu sözleri duyuyor. Sarp ‘onları hiçbir yere götüremezsin’ diyerek ona engel olmaya çalışıyor. Suat imkanları ve gücünün artık Sarp’ın arkasında olmadığını söylüyor. Ayrıca Nezir’in oteli bulmadığını, Pırıl’ın ona yalan söylediğini de anlatıyor. Sarp bu sözlere inanmıyor ama arkasından Pırıl geliyor ve ‘doğru’ diyor. Ayrıca Sarp’ın gözlerine baka baka ‘baba götür beni buradan’ diyor. Bu konuşmalara kulak misafiri oluyor. Pırıl’a gidip onu ve çocukları da oradan götürmesini istiyor. Pırıl ‘Sarp’ı sana bırakıyorum’ dese de Bahar Pırıl’ ‘bizi de götür’ diye yalvarıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

SARP: BENİM KARIM BAHAR

Sarp, Suat’ın çocukları götürmesine izin vermek istemiyor. Suat’ın yakasına yapışıyor ve ‘onlar benim çocuklarım’ diyor. Suat ‘onlar benim çocuklarım diyorsun ama Pırıl’a benim karım diyemiyorsun’ diyor. Sarp bağırarak karısının Bahar olduğunu söylüyor. Pırıl ve Bahar da bu sözleri duyuyor.

PIRIL’I BEKLEYEN YENİ TEHLİKE

Nazir, Münir’in görüşmeye gelmediğini öğreniyor. Suat’ın Pırıl’ın yanına gelmek istemesi Münir farkında olmasa da canını kurtarıyor. Nezir, Pırıl’ın güvenli otelini buluyor. Münir’in ağabeyi araştırma yapmak üzere otele gidiyor. Otelde çalışan bir temizlik görevlisi Pırıl’ın daha önce orada kaldığını ve yine oraya gelmek için oda hazırlattığını anlatıyor.

BAHAR: BİZİ DE GÖTÜR

Bahar, Pırıl’ın onları da götürmesini istiyor. Pırıl, Sarp’ı ona bırakmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Bahar ona önce yalvarıyor, sonra ret cevabını alınca orada kalmayacağını söylüyor. Bahar Pırıl’a iyi bir insan olduğunu söylüyor. Çocuklarının dengesinin bozulduğunu söyleyen Bahar ‘çaresizim’ diyor. Pırıl, ‘seni götürsem ne olacak, otelde birlikte mi kalacağız’ diyor. Ama Bahar onları sadece oradan çıkarmasını gerisine karışmamasını istiyor. Pırıl, Bahar’a çocuklarının iyiliği için o evde dışarı adımını bile atmamasını söylüyor. Bahar, Pırıl’dan sonra Suat’a da yalvarıyor. O sırada Nisan da Doruk’a Pırıl’ı sevdiği için kızıyor. Ayrıca ona Pırıl’ın babalarını çaldığını söylüyor. Doruk ‘babalar çalınmaz ki’ diyor.

ARİF TUTUKLANIYOR

Arif’n kahvehanesine gelen polisler içeriyi aramaya başlıyor. O sırada Ceyda telaşla Arif’in yanına geliyor. Polis bulduk diyerek bir silah çıkarıyor ve Arif’in elleri kelepçeleniyor. Ceyda hayret içinde o anları izliyor.