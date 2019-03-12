Kadın 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sarp’ın artık kaçışı yok! (Kadın 53. son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 53. son bölümde Nezir, Sarp'a hiç olmadığı kadar yaklaşıyor. Bahar ve çocukların yerini öğrenen Nezir'in ikinci hamlesi Pırıl'ı yakalamak oluyor. Sarp olanlardan habersiz korkunç bir kaza geçiriyor. Kadın yeni bölüm (54. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 53. son bölüm izleme linki…

Kadın 53. bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Nezir dağ evine gidip Bahar’a Sarp’ı soruyor. Sarp’ı bulamayan Nezir, Bahar ve çocukları alıkoyuyor. Babasının dağ evini korumasız bıraktığını öğrenen Pırıl çılgına dönüyor ama o da Nezir’e yakalanıyor. Bahar ve çocukların ortadan kaybolduğunu anlayan Sarp büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 54. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 53. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 53. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif ve babası kahvehanede bulunan silah yüzünden gözaltına alınıyor. Ceyda’nın şaşkınlık bakışları arasında gözaltına alınan Arif olayları sessizlikle karşılıyor. Bahar, Nisan ve Doruk yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olma yolunda ilerliyorlar. Suat’ın adamları dağ evini güvenliksiz bırakıyor. Suat Bey’den emir geldiğini ve artık onları korumayacaklarını söylüyorlar. Sarp adamlara daha fazla para teklif ediyor. Ama bu rağmen korumalar orada kalmayı istemiyorlar.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

NEZİR BAHAR VE ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR

Suat, Pırıl’ı ziyarete geliyor. Otele dinleme cihazı yerleştiren Nezir, Sarp ve Bahar’ın yerini öğreniyor. Nezir’in görülmeye değer mutluluğu adamlarını harekete geçiriyor. Nezir’in bizzat kendisi dağ evine gidiyor. Arabalar dolusu adam ve silahlarla dağ evine gidiyor. Doruk kapıyı açıyor. Bu sırada Bahar telaşla Nisan’ı giydirmeye çalışıyor. Nezir Doruk’un açıkbıraktığı kapıdan içeri giriyor ve ‘Sarp Çeşmeli nerede’ diye soruyor. Dağ evinin yerini öğrenen Nezir, eve geldiğinde Sarp'ı göremeyeceği için büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Bahar yerini bilmediğini söylese de Nezir’i ikna edemiyor. Nezir, Bahar ve çocuklarını koz olarak kullanmak üzere yanında götürüyor.

NEZİR PIRIL’I DA BULUYOR

Nezir’in ikinci hamlesi Pırıl’ı bulmak oluyor. Pırıl babası Suat ile telefonda konuşuyor. Bahar ve çocukların evde korumasız kaldığını öğrenen Pırıl, deliye dönüyor. Bahar ve çocukların güvenliksiz kaldığını öğrenen Pırıl deliye dönüyor. Babasına bağırıp çağırmaya başlıyor. Sonra da dağ evine gitmek için harekete geçiyor ama kapıda Nezir ile yüz yüze geliyor. Pırıl çığlık atarak yardım istiyor.

SARP KAZA GEÇİRİYOR

Sarp eve geldiğinde Bahar ve çocukları göremiyor. Sarp evin boş olmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bahar ve Pırıl’ın Nezir’in elinde olduğundan habersiz olan Sarp korkunç bir kaza geçiriyor. Aracı uçurumdan yuvarlanan Sarp bu kazadan sağ olarak kurtuluyor ama ailesini rehin alan Nezir'in elinden onları ve kendisini nasıl kurtaracağı bilinmiyor.