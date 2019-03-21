Kadın 55. yeni bölüm 2. fragman: Yürek sızlatan Doruk sahnesi! (Kadın yeni bölüm fragmanı izle)

Kadın 55. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ekrana geldi. FOX TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Nisan annesine babasını soruyor. Babasının onları neden kurtarmadığını soruyor. Nezir, Doruk ile bir oyun oynayacağını söylüyor. Gözlerini bağlayacağını söyleyince Doruk 'körebe' diyerek seviniyor. Nezir ile yemek masasında oturan Bahar ve Pırıl'ın eli bıçağa gidiyor. İşte Kadın 55. yeni bölüm fragmanları...

KADIN 55. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

KADIN 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 54. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve çocuklar Nezir’in eline geçiyor. Sarp çocuklarını kurtarmak için Nezir’in yanına gidiyor. Münir’e de çocuklarına mutlu olmalarını vasiyet ettiğini söylüyor. Bahar, Sarp’ın ölümesini istemiyor. Nezir’le konuşarak Sarp’ın ölümünün ona evlat acısını unutturmayacağını anlatmaya çalışıyor ama Nezir’in bu umrunda değil. Sarp Nezir’e teslim olarak ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Nezir’e Bahar ve çocuklarını bırakmasını söylüyor. Hatta Sarp ‘kadın ve çocuklara dokunmadığını biliyorum’ diyor ama Nezir’in yanıtı ile yıkılıyor. Çünkü Nezir kadınlara dokunmadığını ama bu sözde çocukların olmadığının altını çiziyor. Sarp’ın yüreği paramparça evlatları için endişeleniyor. Nezir onu sadece öldürmek değil, aynı zamanda kendi çektiği acıları çektirmek istiyor.

BAHAR SARP’I GÖZYAŞLARI İLE KARŞILIYOR

Bahar camdan Sarp’ın eve getirildiğini görüyor. Gözyaşlarına boğulan Bahar, Sarp için çok endişeleniyor. Bahar, Nezir’e Sarp’ın katil olmadığını ve suçsuz olmadığını anlatıyor. Nezir Bahar’a huzur aramadığını adalet aradığını söylüyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

ARİF VE BABASI HAPİSTE

Arif, silah olayından sonra polise gerçekleri anlatmıyor.Babası ile beraber hapse atılıyor. Çünkü Bahar’ı korumak istiyor. Arif’in serbest kalmak için iyi bir avukata ihtiyacı var. Arif kimseye bir şey anlatmamakta kararlı olsa da, avukatıyla tanıştıktan sonra büyük bir şokla karşılaşıyor.

BAHAR VE SARP’IN DORUK İMTİHANI

Nezir, Sarp ile bir oyun oynamak istediğini söylüyor. 3 zarfı önüne koyarak birini seçmesini istiyor. Sarp’ın canından can gidiyor. Nezir, Bahar’a Doruk’un akşam yemeğini onunla yiyeceğini söylüyor. Bahar ve Nisan’ın da odasında kalmasını istiyor. Sarp, Doruk’u bırakıp onu almasını istiyor ama Nezir Sarp’ın eline oğlunun fotoğrafını vererek, ‘insan bakmaya ihtiyaç duyuyor’ diyor.