Kadın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sarp’ın yüreği yanıyor! (Kadın 54. son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 54. son bölümde Sarp, Bahar ve çocuklar için Nezir'e teslim oluyor. Bahar, Sarp'a olan öfkesine rağmen onun için çok endişeleniyor. Hatta Nezir'le konuşup Sarp'ı öldürmenin ona huzur getirmeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Ama Nezir sadece Sarp'ı öldürmek değil aynı zamanda ona çektiği evlat acısını yaşatmak istiyor. Peki, Kadın yeni bölüm (55. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 54. son bölüm izleme linki…

Kadın 54. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Sarp, Nezir’in karşısına çıkıyor. Çocuklarını ve Bahar’ı korumak için yaptığı daha ilk konuşmadan aldığı cevapla yüreği ağzına geliyor. Arif ve babası hapse atılıyor. Arif, Bahar’ı korumak için sessizliğe bürünüyor. Bu sırada Nezir de Bahar ve Sarp’ın aklını alacak bir oyun başlatıyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 55. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 54. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 54. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve çocuklar Nezir’in eline geçiyor. Sarp çocuklarını kurtarmak için Nezir’in yanına gidiyor. Münir’e de çocuklarına mutlu olmalarını vasiyet ettiğini söylüyor. Bahar, Sarp’ın ölümesini istemiyor. Nezir’le konuşarak Sarp’ın ölümünün ona evlat acısını unutturmayacağını anlatmaya çalışıyor ama Nezir’in bu umrunda değil. Sarp Nezir’e teslim olarak ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Nezir’e Bahar ve çocuklarını bırakmasını söylüyor. Hatta Sarp ‘kadın ve çocuklara dokunmadığını biliyorum’ diyor ama Nezir’in yanıtı ile yıkılıyor. Çünkü Nezir kadınlara dokunmadığını ama bu sözde çocukların olmadığının altını çiziyor. Sarp’ın yüreği paramparça evlatları için endişeleniyor. Nezir onu sadece öldürmek değil, aynı zamanda kendi çektiği acıları çektirmek istiyor.

BAHAR SARP’I GÖZYAŞLARI İLE KARŞILIYOR

Bahar camdan Sarp’ın eve getirildiğini görüyor. Gözyaşlarına boğulan Bahar, Sarp için çok endişeleniyor. Bahar, Nezir’e Sarp’ın katil olmadığını ve suçsuz olmadığını anlatıyor. Nezir Bahar’a huzur aramadığını adalet aradığını söylüyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

ARİF VE BABASI HAPİSTE

Arif, silah olayından sonra polise gerçekleri anlatmıyor.Babası ile beraber hapse atılıyor. Çünkü Bahar’ı korumak istiyor. Arif’in serbest kalmak için iyi bir avukata ihtiyacı var. Arif kimseye bir şey anlatmamakta kararlı olsa da, avukatıyla tanıştıktan sonra büyük bir şokla karşılaşıyor.

BAHAR VE SARP’IN DORUK İMTİHANI

Nezir, Sarp ile bir oyun oynamak istediğini söylüyor. 3 zarfı önüne koyarak birini seçmesini istiyor. Sarp’ın canından can gidiyor. Nezir, Bahar’a Doruk’un akşam yemeğini onunla yiyeceğini söylüyor. Bahar ve Nisan’ın da odasında kalmasını istiyor. Sarp, Doruk’u bırakıp onu almasını istiyor ama Nezir Sarp’ın eline oğlunun fotoğrafını vererek, ‘insan bakmaya ihtiyaç duyuyor’ diyor.