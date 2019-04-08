Kadın 57. yeni bölüm 2. fragman: ‘Aşk gözünü bu kadar mı kör etti?’ (Kadın yeni bölüm fragmanı izle)

Kadın 57. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Salı akşamlarının sevilen dizisi Kadın yeni fragmanında; Bahar çocuklarının çok sarsıldığını söylerken Sarp onların yanında olmak istiyor. Ancak Bahar onu istemiyor. Sarp Arif yüzünden mi böyle yaptığını merak ediyor. Şirin aynı evde olan Sarp'a takılmaktan geri durmuyor. Bahar'ı ziyarete gelen Kısmet ona söylemek istediği bir şey olup olmadığını soruyor. Bahar utanıp bir şey diyemezken, Sarp 'karımdan uzak dursun' diyor. İşte Kadın 57. yeni bölüm fragmanları...

KADIN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 56. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nezir, Sarp’ın canını yakmak için çıtayı yukarı çıkarıyor. Pırıl ya da Bahar ile evleneceğini söylüyor. Pırıl, Bahar’ı Nezir’le evlenmeye ikna etmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Nezir’in zengin bir adam olduğunu ve hayatının kurtulacağını anlatan Pırıl ısrarına rağmen amacına ulaşamıyor. Nezir, Bahar ve Pırıl’ın anlaşamayacağını anlayınca seçimi kendisinin yapacağını söylüyor. Pırıl ve Bahar’ın içini büyük bir gerginlik kaplıyor.

NEZİR EVLİLİK KARARINI AÇIKLIYOR

Nezir Sarp’ın yanına gidip evlilik kararını açıklıyor. Bu sırada Sarp Doruk’un iyi olduğunu öğreniyor. Suat, Nezir’e Sarp’ın yerini bilerek söylediğini anlatarak onu bırakmalarını istiyor ama Nezir buna cevap bile vermiyor. Nezir, Sarp’a bahçesinde koşturanların onun çocukları olacağını söylerek Bahar ya da Pırıl ile evleneceğini söylüyor. Suat fenalık geçiriyor, Sarp çılgına dönüyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

KISMET DÜĞÜMÜ ÇÖZÜYOR

Kısmet ağabeyine gidip Nezir ile ilgili öğrendiklerini anlatıyor. Kısmet Nezir’in oğlunu öldürenin Sarp olduğunu ve Nezir’in ona cezasını kendi vermek için oğlunun ölümünü kaza gibi gösterebileceğini söylüyor. Bu sırada Nezir de Kısmet’in onu araştırdığını öğreniyor. Ve adamlarına emir vererek olayı çözmelerini emrediyor.



‘KIZINIZIN YERİNİ BULACAĞIM’

Kısmet, Enver’e giderek onunla konuşmaya çalışıyor. Arif’i merak eden Enver Kısmet’i sevgi ile karşılıyor. Kısmet, Enver’e Arif ile konuşabileceklerini söylüyor. Ayrıca Kısmet Enver ve Hatice ile konuşuyor. Kısmet Bahar’ı kurtarmak için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylüyor.