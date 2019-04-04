Kadın 57. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Sarp, Nezir’in evlilik kararı ile çılgına dönüyor

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 56. son bölümde Nezir, Sarp'ın canını yakmak için Bahar ya da Pırıl ile evleneceğini söylüyor. Pırıl, Bahar'ı bu konuda ikna etmeye çalışsa da Bahar onu dinlemiyor. Bu da kararı Nezir'e bırakıyor. Sarp, Nezir'in evlilik kararı ile çılgına dönüyor. Bu sırada Arif'in kardeşinin peşinde olduğunu öğrenen Nezir onun için de bir plan yapıyor. Sarp, Kısmet'e yerlerini bildiren bir video mesaj yolluyor. Ama polisler geldiğinde onlar çoktan gitmiş oluyor. Kadın yeni bölüm (56. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 56. son bölüm izleme linki…

Kadın 56. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Nezir’in evlilik kararı intikamın acısını çok ağır şekilde hissettiriyor. Pırıl, Bahar’ı Nezir’in zenginliği ile evliliğe ikna etmeye çalışıyor. Ama Bahar ona pabuç bırakmıyor. Kısmet, sonuca çok yaklaşıyor. Nezir de araştırıldığını öğreniyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 57. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 56. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 56. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nezir, Sarp’ın canını yakmak için çıtayı yukarı çıkarıyor. Pırıl ya da Bahar ile evleneceğini söylüyor. Pırıl, Bahar’ı Nezir’le evlenmeye ikna etmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Nezir’in zengin bir adam olduğunu ve hayatının kurtulacağını anlatan Pırıl ısrarına rağmen amacına ulaşamıyor. Nezir, Bahar ve Pırıl’ın anlaşamayacağını anlayınca seçimi kendisinin yapacağını söylüyor. Pırıl ve Bahar’ın içini büyük bir gerginlik kaplıyor.

NEZİR EVLİLİK KARARINI AÇIKLIYOR

Nezir Sarp’ın yanına gidip evlilik kararını açıklıyor. Bu sırada Sarp Doruk’un iyi olduğunu öğreniyor. Suat, Nezir’e Sarp’ın yerini bilerek söylediğini anlatarak onu bırakmalarını istiyor ama Nezir buna cevap bile vermiyor. Nezir, Sarp’a bahçesinde koşturanların onun çocukları olacağını söyleyerek Bahar ya da Pırıl ile evleneceğini söylüyor. Suat fenalık geçiriyor, Sarp çılgına dönüyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

KISMET DÜĞÜMÜ ÇÖZÜYOR

Kısmet ağabeyine gidip Nezir ile ilgili öğrendiklerini anlatıyor. Kısmet Nezir’in oğlunu öldürenin Sarp olduğunu ve Nezir’in ona cezasını kendi vermek için oğlunun ölümünü kaza gibi gösterebileceğini söylüyor. Bu sırada Nezir de Kısmet’in onu araştırdığını öğreniyor. Ve adamlarına emir vererek olayı çözmelerini emrediyor.

‘KIZINIZIN YERİNİ BULACAĞIM’

Kısmet, Enver’e giderek onunla konuşmaya çalışıyor. Arif’i merak eden Enver Kısmet’i sevgi ile karşılıyor. Kısmet, Enver’e Arif ile konuşabileceklerini söylüyor. Ayrıca Kısmet Enver ve Hatice ile konuşuyor. Kısmet Bahar’ı kurtarmak için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylüyor.