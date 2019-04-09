Kadın 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sarp Arif’e karşı! (Kadın 57. son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 57. son bölümde; Bahar Sarp ile beraber eve dönüyor. Çocuklar yaşadıkları sarsıntılar atlatmaya çalışıyor. Daha ilk günden Şirin'in varlığı Bahar ve Sarp'ı çok rahatsız ediyor. Bahar, kardeşini köşeye çekip kçocuklarından uzak durması için onu tehdit ediyor. bu arada Arif cezaevinden çıkıyor. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylüyor.Kadın yeni bölüm (57. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 57. Son Bölüm izleme linki…

Kadın 57. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Bahar ve çocukların Haticelerin evine gelişi Şirin’e eğlence çıkarıyor. Çocukları sevgi ile karşılayan Şirin, Bahar’ın çok sert yüzü ile karşılaşıyor. Sarp çocuklar psikolojik olarak düzelene kadar onlarla kalmak istiyor ama Bahar bunu istemiyor. Sarp bu durumun suçlusu olarak da Arif’i ilan ediyor. Hatta Kısmet’e Arif’in Bahar’dan uzak durmasını bile söylüyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın dizisinin 57. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

KADIN FRAGMAN

KADIN 57. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kısmet’in çabaları ile polisler Nezir’in evine baskın yapıyor. Ancak geldiklerinde ne Bahar ve çocuklar ne de Sarp ya da diğerlerini bulamıyorlar. Bahar, Nisan, Doruk ve Sarp Hatice’lerin evin önünde görünüyor. Nezir Bahar ve ailesini serbest bırakıyor. Hem de hiçbir şey söylemeden yapıyor bu hamlesini. Bahar hala Sarp’a çok uzak. Ayrıca Nisan babasına korkmuş gözlerle bakarken Doruk sevgi ile bakıyor.

Evine dönen Bahar’ın sınavı ise bitmiyor. Şirin’in halen o evde yaşaması onun için büyük bir sorun. Özellikle de çocuklarına yaklaşmasını istemiyor. Şirin inat yapar gibi çocukları sevgi ile karşılayıp onları çok özlediğini söylüyor. Doruk babası ile uyuduklarını söylediğinde ise ne kadar şanslı olduklarını söyleyip ince bir gönderme yapıyor. Bahar çocukların yanında sesini çıkarmasa da onlar gidince Şirin’i kenara çekiyor ve çocuklarından uzak durmasını söylüyor. Şirin ilik naklini hatırlatarak onun sayesinde Bahar’ın hayatta olduğunu anlatıyor. Ama Bahar ona pabuç bırakmıyor ve tüm hayatının onun yüzünden mahvolduğunu söylüyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

SARP: AŞK GÖZÜNÜ BU KADAR MI KÖR ETTİ

Bahar, Sarp ile konuşuyor ve çocukların çok sarsıldığını söylüyor. Sarp Nisan ve Doruk’un normale dönmesinde onun varlığının öneminin altını çiziyor. Ayrıca ‘ikimizi birlikte görmeleri lazım’ diyerek yanlarında kalmak istiyor. Bahar bu fikre itiraz edince Sarp, Arif’ten söz ederek ‘aşk bu kadar mı gözünü kör etti’ diyerek Bahar’ı suçluyor.

ARİF ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞUYOR

Arif cezaevinden çıkıyor. Onu çıkışta Kısmet karşılıyor. Arif çıkar çıkmaz Bahar’a gitmek istiyor. Arif'i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmamaya karar veriyor.

ŞİRİN SARP KARŞILAŞMASI

Bahar’dan sonra Sarp da Şirin ile yüzleşiyor. Şirin utanmadan Sarp ile konuşmaya çalışıyor. Sarp evden çıkarken nereye gittiğini soran Şirin utanmadan ‘Pırıl’a mı gidiyorsun?’ diye soruyor. Sarp ona bakışları ile nefretini gösteriyor. Ama Şirin susmadan kendisinden de selam söylemesini istiyor.