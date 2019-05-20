Kadın 63. yeni bölüm fragmanı yayında! Bahar, Şirin ve Sarp’ın fotoğraflarını görüyor

Kadın 63. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Pırıl, Bahar ile konuşuyor. Şirin de onları dinliyor. Bahar da Pırıl da Sarp'ın çocuklarının babası olduğunu ve onu istemediklerini söylüyor. Şirin 'ikinizde istemiyorsanız ben alabilir miyim?' lafı ile gerginliği bir kez daha tavan yaptırıyor. Ama Şirin durmuyor ve Pırıl'a fotoğrafları soruyor. Bahar sonunda o meşhur fotoğrafları görüyor. Enver ve Pırıl, bu fotoğrafların kurgu olduğunu söylese de Bahar adeta yıkılıyor. Şirin'in boğazına yapışan Bahar, kötülüklerinin ne zaman biteceğini soruyor. İşte Kadın 63. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 62. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

KADIN SON BÖLÜM İZLE

Bahar’ların apartmana gizemli biri taşınıyor. Eşyaları taşınıyor ama kendisi ortalıkta yok. Hatta Ceyda biraz soruşturuyor ama kim olduğunu öğrenemiyor. Sarp gece yarısı evine gelip tüm duvarları boyuyor. Sabaha kadar uyumadan tüm evi elden geçiriyor. Ceyda sabah çocukları almak için Bahar’a doğru gidiyor ve giderken Arif ile konuşuyor. Arif, Sarp’ın yeni evini soruyor. Ceyda, Bahar ile Arif’in barışabileceğini söylüyor. Ama Arif sessiz kalıyor. Sarp, çocukları almaya gidiyor ve okuldan önce yeni evini göstermek istediğini anlatıyor. Bahar’ın haberi olmadan Sarp üst kattan çıkıyor. Çocuklarla beraber cama çıkan Sarp’ı Arif ve Ceyda görüyor. Doruk ve Nisan’ın sevinç çığlıkları arasında Arif öfkeli bakışlarını Sarp’a dikiyor. Bahar endişe ile Arif’e bakıyor. Arif Sarp’ın oraya taşındığına inanmıyor. Ama çocuklara rağmen Sarp’ı oradan çıkarmayı da kafasına koyuyor. Bahar hiçbir şeyden haberi olmadığını Arif’e söylemek istiyor. Dükkana giden Bahar, Sarp’ın oraya gelişinden haberi olmadığını söylüyor. Çünkü Sarp ve Arif'in aynı apartmanda olmasının en çok ona zarar vereceğinin biliyor. Arif öfkeyle Bahar’ı terslerken. Bahar, Sarp’ın eski kocası olduğunu ve onu evden atarsa buna bozulmayacağını söylüyor.

ARİF İLE SARP BİRBİRİNE GİRİYOR

Arif bu konuşmadan sonra Bahar’ın Sarp’ı sevmediğini düşünmeye başlıyor. Arif, Sarp’ın karşısına dikilip ona yalancı ve düzenbaz olduğunu söylüyor. Sarp da ona aynı tonda cevap veriyor. Arif, Sarp’ı kovarak ‘defolup gideceksin’ diyor. Ama Sarp karısını ve çocuklarını bırakmayacağını söyleyince ipler kouyor. Çünkü Arif, Bahar’ın Sarp’ı sevmediğini hala onun aldığı kolyeyi taktığını söylüyor. İki aşık adam arasında kavga bitecek gibi değil. Arif’in babası bağrışmaları duyup onları ayırmaya geliyor.