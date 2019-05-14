Kadın 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşler iyice karışıyor! (Kadın 62. son bölüm izle)

Kadın son bölümü ile bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 62. son bölümde, Sarp'ın sürprizi çocukları çok mutlu ederken Bahar, Arif'in üzülmesinden endişe ediyor. Bu nedenle de hemen Arif'e gidip bu olayla ilgisini olmadığını söylüyor. Arif, Bahar'ın Sarp'ı artık sevmediğini düşünüyor. Bu düşünce onu Sarp ile olan kavgasında daha da güçlü hale getiriyor. Sarp'ı kovan Arif, gitmeyeceğini anlayınca ona en büyük yarayı vermek istiyor ve Bahar2ın onda gönlü olmadığını söylüyor. Kadın yeni bölüm (63. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 62. son bölüm izleme linki…

Kadın 62. Bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Bahar, Sarp’ın taşınma olayından sonra hemen Arif’in yanına gidip bu olayla ilgisinin olmadığını anlatıyor. Arif’in onlar yüzünden canının yanmasını istemiyor. Arif, çocuklara ve Bahar’a rağmen Sarp’ı kapının önüne koymaya kararlı ve ilk fırsatta da Sarp’ın karşısına çıkıyor. Sarp, Arif’e pabuç bırakmıyor ama Bahar’ın hala Arif’in aldığı kolyeyi taktığını duyunca içsel bir düşüş yaşıyor. Öte yandan Doruk'un sünnet düğünü hazırlıkları sırasında yaşanan kötü bir sürpriz işleri daha da büyük çıkmaza sürüklüyor. Kadın yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 63. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın dizisinin 62. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

KADIN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





KADIN 62. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

KADIN SON BÖLÜM İZLE

Bahar’ların apartmana gizemli biri taşınıyor. Eşyaları taşınıyor ama kendisi ortalıkta yok. Hatta Ceyda biraz soruşturuyor ama kim olduğunu öğrenemiyor. Sarp gece yarısı evine gelip tüm duvarları boyuyor. Sabaha kadar uyumadan tüm evi elden geçiriyor. Ceyda sabah çocukları almak için Bahar’a doğru gidiyor ve giderken Arif ile konuşuyor. Arif, Sarp’ın yeni evini soruyor. Ceyda, Bahar ile Arif’in barışabileceğini söylüyor. Ama Arif sessiz kalıyor. Sarp, çocukları almaya gidiyor ve okuldan önce yeni evini göstermek istediğini anlatıyor.

Bahar’ın haberi olmadan Sarp üst kattan çıkıyor. Çocuklarla beraber cama çıkan Sarp’ı Arif ve Ceyda görüyor. Doruk ve Nisan’ın sevinç çığlıkları arasında Arif öfkeli bakışlarını Sarp’a dikiyor. Bahar endişe ile Arif’e bakıyor. Arif Sarp’ın oraya taşındığına inanmıyor. Ama çocuklara rağmen Sarp’ı oradan çıkarmayı da kafasına koyuyor. Bahar hiçbir şeyden haberi olmadığını Arif’e söylemek istiyor. Dükkana giden Bahar, Sarp’ın oraya gelişinden haberi olmadığını söylüyor. Çünkü Sarp ve Arif'in aynı apartmanda olmasının en çok ona zarar vereceğinin biliyor. Arif öfkeyle Bahar’ı terslerken. Bahar, Sarp’ın eski kocası olduğunu ve onu evden atarsa buna bozulmayacağını söylüyor.

ARİF İLE SARP BİRBİRİNE GİRİYOR

Arif bu konuşmadan sonra Bahar’ın Sarp’ı sevmediğini düşünmeye başlıyor. Arif, Sarp’ın karşısına dikilip ona yalancı ve düzenbaz olduğunu söylüyor. Sarp da ona aynı tonda cevap veriyor. Arif, Sarp’ı kovarak ‘defolup gideceksin’ diyor. Ama Sarp karısını ve çocuklarını bırakmayacağını söyleyince ipler kouyor. Çünkü Arif, Bahar’ın Sarp’ı sevmediğini hala onun aldığı kolyeyi taktığını söylüyor. İki aşık adam arasında kavga bitecek gibi değil. Arif’in babası bağrışmaları duyup onları ayırmaya geliyor.