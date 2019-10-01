Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 65. son bölüm izle

Kadın yeni sezondan ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sezon finalinde Arif, Bahar ve Hatice'nin yer aldığı araç kaza yapmıştı. Yayınlanan son bölümde kimin öldüğü merak konusu oldu. Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır? Yeni bölümde neler olacak? Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 65. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin 65. son bölümünde; kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 65. SON BÖLÜM İZLE

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda'yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda'yı Emre'ye emanet eden Ceyda'nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır? Büyük kazadan en çok etkilenen Enver'in ise dünya başına yıkılmıştır.

Emre'nin Arda'yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre'yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin'in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin'e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin'in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?

Bahar'ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar'ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?